UBND huyện Lạc Dương đã ban hành quyết định công nhận 7 trường mầm non trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích” năm học 2018-2019, gồm các trường Mầm non Sơn Ca, Họa My (thị trấn Lạc Dương), Đạ Nghịt (xã Lát), Đa Sar (xã Đạ Sar), Đạ Nhim (xã Đạ Nhim), Long Lanh (xã Đạ Chais), Đưng K’Nớ (xã Đưng K’Nớ). Đây là những trường đã làm tốt công tác nâng cao ý thức, trang bị kĩ năng thực hành phòng, chống tai nạn, thương tích cho đội ngũ giáo viên; đồng thời phối hợp giữa phụ huynh học sinh với nhà trường trong việc phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ.

Cô và trò Trường Mầm non Sơn Ca trong giờ học làm quen với máy tính

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Dương, ngay từ đầu mỗi năm học, các trường trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cụ thể, trên cơ sở thực tế của nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, trường mẫu giáo, trường mầm non. Từ đó, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương tích. Bên cạnh đó, thiết lập hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và báo cáo; tổ chức đánh giá quá trình triển khai và kết quả vào cuối năm học.

V.QUỲNH