Lạc Dương: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

(LĐ online) - Ngày 8/1, UBND huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tặng các danh hiệu thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng cho các tập thể và cá nhân Theo đó, năm 2020, UBND huyện Lạc Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường theo dõi nắm tình hình dịch bệnh Covid-19 để chủ động phòng chống, thực hiện tốt việc cách ly theo chỉ đạo của tỉnh. Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ rừng… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao 40 công dân, đạt 100% chỉ tiêu giao quân; trong đó, đảng viên nhập ngũ vượt chỉ tiêu, đạt 2,5%. Đến nay, tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,82% dân số.

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng, giữ vững 100% chi bộ quân sự có chi ủy, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năm 2020, phát triển 11 đảng viên trong dân quân tự vệ, vượt chỉ tiêu đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “5 chủ động” gắn với thực hiện mô hình “3 nhất”, “9 không” trong Đảng bộ lực lượng vũ trang huyện; tham gia đăng gần 1.000 tin, bài đấu tranh, phản bác. Phát động và sơ kết 5 đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.

Tổ chức tốt công tác huấn luyện kết hợp với làm công tác vân vận; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đạt 77,11%; dự bị động viên đạt 96,6%. Tổ chức 7 đợt dân vận trong huấn luyện với 1.202 ngày công, phối hợp tổ chức Tết Quân - Dân tại xã Đạ Nhim và trao 35 suất quà cho hộ nghèo dân tộc thiểu số với số tiền 35 triệu đồng.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” như thăm, tặng quà chỉ huy đơn vị qua các thời kỳ, chăm sóc 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, triển khai xây dựng 2 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” tại xã Đưng K’Nớ và xã Đạ Chais với tổng số tiền 195 triệu đồng. Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; năm 2020, cử 8 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 65 giáo viên; giáo dục quốc phòng - an ninh cho 2 trường THPT trên địa bàn huyện với 567 học sinh tham gia.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng các danh hiệu thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng cho 2 tập thể và 4 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2020; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 cho 13 cá nhân và tặng giấy khen cho 4 tập thể đạt thành tích trong Hội thi “Xây dựng và quản lý, sử dụng trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn nề nếp, chính quy, có cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp” năm 2020.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương do UBND tỉnh tổ chức, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng; 2 đồng chí được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và “Chiến sĩ tiên tiến”.

Tại hội nghị, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương đã phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện về thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

T.HƯƠNG - S.TRÀ