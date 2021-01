Tết sớm với người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐ online) - Sáng 20/1/2021, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Bảo Lộc, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân Tân Sửu” cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Văn nghệ tại chương trình

“Tết sum vầy” là hoạt động thường niên trong mỗi dịp tết đến, xuân về được Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc và Hội Chữ thập đỏ phối hợp tổ chức để kêu gọi, vận động nguồn kinh phí, hiện vật chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ khó khăn và người nghèo trên toàn địa bàn.

Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, tạo nên tình đoàn kết, gắn bó cùng động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt, qua chương trình thể hiện sự quan tâm của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tạo động lực để CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc và gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ ý nghĩa tạo không khí vui tươi, ấm áp và phấn khởi để đông đảo CNVCLĐ cùng vui xuân, đón tết sớm. Đặc biệt, trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân mới, chương trình đã trao tặng 270 phần quà cho CNVCLĐ khó khăn và người nghèo trên địa bàn. Mỗi phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ ngày tết và tiền mặt. Trong đó, có 210 phần quà trị giá (500 ngàn đồng/phần) và 60 phần quà trị giá (300 ngàn đồng/phần).

Toàn bộ nguồn kinh phí này do các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Bảo Lộc đóng góp ủng hộ, gồm: Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II, Công ty TNHH Uyên Nhi, Công ty CP Scavi Bảo Lộc, các Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II, Lộc Sơn, B’Lao, Lộc Tiến, Lộc Phát, Lộc Châu, Lộc Thanh...

Tại chương trình, ban tổ chức còn phối hợp cùng Công ty TNHH TMDV Honda Tâm Anh tổ chức các hoạt động xuân may mắn bốc thăm trúng thưởng và xuân an toàn hướng dẫn lái xe an toàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo TP Bảo Lộc trao chứng nhận tri ân các nhà tài trợ cho chương trình Tặng quà tết cho các hộ khó khăn trên địa bàn TP Bảo Lộc Tặng quà tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn