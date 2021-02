Mầm non Lâm Đồng trải nghiệm hoạt động kết nối giao lưu văn hóa Tết Việt Nam

Vừa qua, Trường Mầm non Anh Đào, Đà Lạt đại diện cho các trường mầm non Lâm Đồng tham gia chương trình kết nối giao lưu văn hóa Tết Việt Nam với các trường mầm non trong cả nước bằng hình thức tương tác trực tuyến, do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội tổ chức.

Trường Mầm non Anh Đào chia sẻ văn hóa ẩm thực ngày tết. (Ảnh chụp trước ngày 3/2)

Trong chương trình, các trường mầm non đã giao lưu các nội dung về văn hóa Tết Việt Nam như: Trường Mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên - Hà Nội với hoạt động vẽ và trang trí ngày tết của khối 5 - 6 tuổi; Trường Mầm non Sen Hồng - Hà Nội chia sẻ giới thiệu sản phẩm gói bánh chưng ngày tết của trẻ 5 - 6 tuổi; Trường Mầm non Anh Đào chia sẻ văn hóa ẩm thực ngày tết…; đồng thời, các trường giao lưu với các chuyên gia giáo dục mầm non đến từ Thái Lan, Ấn Độ…

Thông qua chương trình kết nối tạo cơ hội cho trẻ mầm non giao lưu với các bạn đồng trang lứa trên mọi miền đất nước; giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với giáo viên, chuyên viên cao cấp nước ngoài về kỹ năng truyền cảm hứng, giúp trẻ phát triển vượt trội.

TUẤN HƯƠNG