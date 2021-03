Ấm áp chương trình tiếp sức đến trường

(LĐ online) - Ngày 27/3, Hội Phụ nữ cơ quan Cục phía Nam - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Đức Trọng tổ chức chương trình tiếp sức đến trường, trao xe đạp và quà cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - Trung học Cơ sở huyện Đức Trọng.

Trao xe đạp cho các em học sinh

Tại chương trình, 10 chiếc xe đạp, 300 kg gạo, 3.000 quyển vở, 3.000 cây bút, 10.000 khẩu trang, 100 chai sát khuẩn, 50 chiếc balo học sinh, 250 bộ khăn, kem đánh răng, bàn chải đã được trao tận tay cho các em học sinh. Tổng trị giá quà tặng là 60 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên do tổ chức từ thiện Sen vàng yêu thương thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - Trung học Cơ sở huyện Đức Trọng tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ

N.MINH