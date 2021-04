Đà Lạt tạm ngưng phố đi bộ, cấm xe tải một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐ online) - Ngày 28/4, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản thống nhất việc cấm xe tải lưu thông vào 14 tuyến đường khu vực trung tâm thành phố; đồng thời, tạm ngưng tổ chức phố đi bộ khu Hoà Bình vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đà Lạt không tổ chức phố đi bộ ngày 1 và 2/5

Cụ thể, các tuyến đường cấm xe tải có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên, gồm: Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xuyến Kim Cúc đến cổng khách sạn Palace), Hà Huy Tập, Trần Phú, 3 tháng 2, Nguyễn Văn Cừ, Bà Triệu, Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản, Trần Nhân Tông, Đinh Tiên Hoàng, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ.

Thời gian cấm xe tải lưu thông được ấn định từ 7 giờ đến 21 giờ, áp dụng từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Lạt yêu cầu UBND Phường 1 không tổ chức phố đi bộ khu Hoà Bình vào thứ 7 và Chủ nhật, nhằm ngày 1 và 2/5 để giảm tải cho các tuyến giao thông khác tại khu vực trung tâm thành phố có nguy cơ quá tải do lượng du khách lên nghỉ lễ đông đúc.

Thành phố cũng yêu cầu UBND các phường, xã tăng cường ra quân giải quyết các điểm phức tạp về trật tự đô thị trên địa bàn phụ trách. Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an thành phố, công an các phường tăng cường tuần tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là công tác phòng chống tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5.

C.PHONG