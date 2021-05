Bảo đảm an toàn bầu cử trong các khu cách ly

(LĐ online) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn trong quá trình bầu cử. Trong đó, việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử trong các khu cách ly được đặc biệt quan tâm, nhằm mục tiêu vừa đảm bảo cho người cách ly thực hiện quyền công dân của mình, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng thăm và tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho khu cách ly huyện Đơn Dương

Tính đến sáng 22/5, toàn tỉnh thực hiện cách ly y tế 493 trường hợp; trong đó, tại cơ sở y tế 18 trường hợp; tại các khu cách ly tập trung 355 trường hợp và cách ly tại nhà 120 trường hợp.

Riêng tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đang cách ly 238 người; trong đó có 206 người trong độ tuổi bầu cử. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong lực lượng vũ trang tỉnh, nhất là tại 6 khu cách ly đang hoạt động.

Bác sỹ, Thượng tá Võ Ngọc Điểu - Chủ nhiệm Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Ngành đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo sâu sát công tác bảo đảm quân y phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử. Trong đó, công tác phòng dịch phải được thực hiện chu đáo, hiệu quả, tuyệt đối không để dịch lây lan. Thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ Y tế, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử trong tình hình dịch bệnh của Bộ Nội vụ; phun hóa chất khử khuẩn địa điểm bầu cử; kiiểm tra thân nhiệt của từng cử tri, lực lượng phục vụ; thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch bệnh”.

Để tìm hiểu thêm tình hình, chúng tôi đã có mặt tại Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị đang quản lý 126 người cách ly; trong đó, có 144 người có quyền bầu cử theo luật định. Trong khuôn viên đơn vị và khu cách ly, cán bộ, chiến sỹ đang tiến hành trang trí cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh nội bộ phát thông tin về các ứng cử viên; không khí chuẩn bị bầu cử hết sức nhộn nhịp, khẩn trương.

Phun dung dịch khử khuẩn trong khu cách ly huyện Đơn Dương

Thượng tá Vũ Ngọc Lương – Chính ủy Trung đoàn 994 chia sẻ: “Lãnh đạo đơn vị đã làm việc với Hội đồng Bầu cử xã Ninh Gia, tiến hành niêm yết danh sách cử tri, danh sách trích ngang người ứng cử trong khuôn viên đơn vị và tại khu vực người cách ly. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng để bàn các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình bầu cử. Tổ chức tập huấn cho Tổ y tế, bộ phận quản lý khu cách ly và những người phục vụ bầu cử để đảm bảo an toàn phòng dịch. Quá trình bầu cử thực hiện giữ khoảng cách an toàn, tiến hành khử khuẩn phiếu bầu, thẻ cử tri, thùng phiếu và các vật dụng liên quan; đo thân nhiệt đối với tất cả mọi người; phát riêng cho mỗi cử tri bút và thước kẻ và hủy ngay sau khi bỏ phiếu xong”.

Đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đơn Dương, nơi đây đang tổ chức cách ly phòng chống Covid-19 cho 44 công dân; trong đó, có 39 công dân trong độ tuổi bầu cử. Tham gia bỏ phiếu tại đây còn có 14 người trong Ban quản lý khu cách ly thuộc các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện.

Thiếu tá Bùi Xuân Chương - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đơn Dương, Trưởng Ban quản lý khu cách ly cho biết: “Theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, căn cứ vào các quy định của cấp trên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương và thị trấn Thạnh Mỹ tiến hành lập danh sách cử tri theo độ tuổi quy định. Tại khu cách ly, Ban quản lý đã niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên; hàng ngày, phát loa tuyên truyền để bà con nắm vững thông tin về cuộc bầu cử, qua đó nâng cao ý thức cho mọi người trong điều kiện vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử”.

“Để đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử, chúng tôi đã hướng dẫn mọi người cách thức bỏ phiếu, thực hiện giãn cách an toàn, đeo khẩu trang y tế, rửa tay khử khuẩn và tiến hành bỏ phiếu theo thứ tự. Khi bỏ phiếu, các thành viên Tổ bầu cử, bộ phận phục vụ bầu cử của khu cách ly phải mang mặc theo đúng quy định để phòng lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Ban quản lý khu cách ly bỏ phiếu trước, tiếp đến là các công dân trong khu cách ly. Sau khi bỏ phiếu xong, sẽ tiến hành phun khử khuẩn thùng phiếu và các vật dụng liên quan trước khi di chuyển về khu vực bầu cử chính thức” – Thiếu tá Bùi Xuân Chương cho biết thêm.

Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử tại các khu cách ly, các cơ quan chức năng, các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị các yếu tố cho cuộc bầu cử; trong đó, công tác phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu; thường xuyên rà soát, cập nhật, kịp thời bổ sung danh sách cử tri trong các khu cách ly, để đảm bảo mọi người đều được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội lớn của dân tộc.

ĐÀM TRUNG