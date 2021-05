Đam Rông: Đảm bảo công tác bầu cử trong vùng dân di cư tự do

(LĐ online) - Ngày hội non song - ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã cận kề. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, song ở những tiểu khu sâu nhất, xa nhất của xã Liêng Sronh, huyện Đam Rông đội ngũ cán bộ xã vẫn bám địa bàn và tiếp tục “đi từng ngõ - gõ từng nhà” để 23/5 giữa núi rừng sâu thẳm bà con vẫn thực hiện quyền công dân lựa chọn người tài cho đất nước.

Bà con các DTTS phía Bắc di cư tự do vào Đam Rông và sinh sống tách biệt trong các tiểu khu thuộc xã Liêng Sronh

Xã Liêng Sronh có diện tích tự nhiên 23.674,2ha. Đây là nơi cư trú của trên 2 ngàn hộ dân. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 76%. Ngoài đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên, Liêng Sronh còn là địa bàn có nhiều bà con DTTS từ các tỉnh khu vực Tây Bắc di cư tự do vào sinh sống. Theo số liệu thống kê của UBND xã Liêng Sronh, tính đến thời điểm hiện tại, có 461 hộ với 2.758 khẩu là dân di cư tự do đến sinh sống trên địa bàn. Trong đó chủ yếu là bà con dân tộc H’Mông. Đa phần các hộ này sinh sống và sản xuất trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc khu vực rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn xung yếu tại các tiểu khu 197, 198 (khu vực Tây Sơn), tiểu khu 175, 176 (căn cứ Đạ Mpô), tiểu khu 178, 179, tiểu khu 180, 181, 182, 183. Trong đó các khu vực tập trung đông các hộ di cư như Tây Sơn 82 hộ, tiểu khu 179 với 108 hộ, căn cứ Đạ Mpô với 120 hộ.

Đồng bào dân tộc thiểu số di cư trái phép vào địa bàn chủ yếu lấn chiếm đất rừng để sinh sống. Bởi vậy các hộ này sống cách xa và gần như tách biệt với khu vực trung tâm. Có những tiểu khu cách xa trung tâm xã 65 km, đường sá đi lại khó khăn, đời sống người dân và trình độ dân trí còn thấp. Bởi vậy tỷ lệ hộ nghèo, tình trạng tảo hôn, sinh nhiều con… là những vấn đề đặt ra trong khu vực này. Do di cư tự do và sinh sống trái phép trong các khu vực rừng, đất lâm nghiệp nên nhiều hộ không có hộ khẩu, nhiều cá nhân không có chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác bởi vậy việc đăng ký thường trú, tạm trú, việc đi lại và giao dịch dân sự gặp nhiều khó khăn. Việc dân di cư tự do đã tạo áp lực rất lớn cho xã Liêng Sronh nói riêng và huyện Đam Rông nói chung nhiều năm qua. Đặc biệt, trước sự kiện lớn của đất nước là bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp diễn ra thì việc tổ chức bầu cử cho bà con tại các tiểu khu này cũng là vấn đề khó khăn đặt ra cho xã Liêng Sronh và huyện Đam Rông.

Bà con tham gia tiếp xúc cử tri ở tiểu khu 179

Thực hiện chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện về công tác tổ chức bầu cử nói chung và tổ chức bầu cử trong các tiểu khu nói riêng, xã Liêng Sronh đã thực hiện nhiều giải pháp đặc thù để đảm bảo việc bầu cử được thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật ở khu vực này.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Bùi Tiến Viết – Bí thư Đảng ủy xã Liêng Sronh cho biết: Xác định rõ những khó khăn trong khu vực các tiểu khu có bà con DTTS di cư tự do sinh sống, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã có kế hoạch chi tiết và yêu cầu sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị để đảm bảo việc bầu cử được tiến hành đúng quy định và đảm bảo chất lượng ở các tiểu khu. Theo đó, ngoài việc tuyên truyền bầu cử thông qua hệ thống pano, áp phích, loa truyền thanh và các cuộc họp thôn như các địa bàn khác của xã, Đảng ủy, UBND xã Liêng Sronh đã thành lập ba đoàn công tác gồm bí thư, các phó bí thư Đảng ủy xã cùng Mặt trận, đoàn thể và lãnh đạo các thôn thường xuyên vào các tiểu khu để tuyên truyền về công tác bầu cử. Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể xã vào tận các tiểu khu tổ chức mạn đàm danh sách, tiểu sử các ứng cử viên để bà con nắm rõ vì còn nhiều bà con ở khu vực này không biết chữ. Việc tuyên truyền này không chỉ giúp bà con hiểu rõ về tầm quan trọng cũng như quyền và trách nhiệm của công dân đối với sự kiện lớn của đất nước là bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 mà còn đóng vai trò quyết đinh đối với số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Đến thời điểm hiện tại, theo lãnh đạo xã Liêng Sronh đa phần bà con đã hiểu về vấn đề này và khẳng định sẽ tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Nơi niêm yết danh sách cử tri ở TK179

Ông Trương Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy banBầu cử xã Liêng Sronh, cho biết: Để đảm bảo tốt nhất cho công tác bầu cử, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 5 thôn và đến tận các tiểu khu từ ngày 29/3 - 4/4 để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã, huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần tham gia đúng theo quy định; cử tri tham gia và đóng góp ý kiến nghiêm túc, sâu sắc đối với từng người ứng cử. 100% người ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu HĐND và tín nhiệm cao với cử tri nơi cư trú. Để tiện cho bà con thực hiện quyền bầu cử, xã Liêng Sronh đã thành lập 5 đơn vị bầu cử tại 5 thôn của xã. Và thành lập 8 điểm bầu cử. Ngoài 5 điểm tại 5 thôn, còn có 3 điểm tại các tiểu khu gồm: Tây Sơn, Đạ Mpô và tiểu khu 178, 179. Trong đó tại Đạ Mpô và tiểu khu 178, 179 điểm bầu cử được đặt tại các điểm trường, còn khu vực Tây Sơn điểm bầu cử được đặt ở điểm sinh hoạt tôn giáo. Điều này sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách để bà con trong các tiểu khu thuận lợi đi thực hiện quyền và nghĩa vụ trong công tác bầu cử. Đến ngày 12/4 UBND xã đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại 8 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã và các khu dân cư, đồng thời phát thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để cử tri biết các điểm niêm yết. Tổng số cử tri trên địa bàn xã là 4.721 cử tri. Và hiện xã Liêng Sronh đã hoàn thành xong công tác cấp phát thẻ cử tri theo đúng quy định.

Nắm rõ những khó khăn của Liêng Sronh đối với vấn đề tại các tiểu khu, ngoài sự chỉ đạo sát sao, mới đây, lãnh đạo huyện Đam Rông cũng đã tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi đối với đại diện người dân trong các tiểu khu. Hoạt động này của huyện Đam Rông đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của bà con, góp phần tạo sự đồng thuận lớn trong Nhân dân.

Mặc dù công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, Liêng Sronh đã sẵn sàng cho công tác bầu cử, tuy nhiên Đảng ủy, chính quyền địa phương vẫn duy trì và đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền. Đồng thời chính quyền địa phương cũng đã cử cán bộ thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng trong Nhân dân để đảm bảo ngày hội lớn của non sông diễn ra tốt đẹp, đúng quy định của pháp luật vào ngày 23/5 sắp tới.

