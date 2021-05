Đam Rông dồn toàn lực làm CCCD gắn chíp cho người dân

(LĐ online) - Ngày 9/5, huyện Đam Rông cho biết đã hoàn chỉnh 32.400/37.000 căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp để trả cho công dân, đạt tỷ lệ 86%. Đây là một trong các địa phương đạt tỷ lệ cấp CCCD gắn chíp điện tử cao nhất trong toàn tỉnh đến thời điểm hiện nay.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, nhận thức được vai trò của dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chíp điện tử của Bộ Công an trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, huyện Đam Rông đã huy động tối đa lực lượng bắt tay ngay vào công việc, với tinh thần "làm hết việc, không hết giờ" kịp thời phục vụ cho người dân. Các tổ công tác cấp CCCD lưu động của công an đã không quản ngày đêm, không kể ngày nghỉ, khẩn trương thu nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho kịp tiến độ.

Trước thời điểm 9/5, toàn huyện có 9 điểm cấp CCCD (1 điểm tại huyện và 8 điểm tại 8 xã). Từ ngày 9/5, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Đam Rông đã rút việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử còn 1 điểm tại huyện. Trước ngày 1/7/2021, huyện Đam Rông quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao.

N.MINH