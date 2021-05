Dạy học theo xu hướng đào tạo đa ngành tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

(LĐ online) - Đây là chủ đề Hội thảo khoa học diễn ra tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt chiều 28/5. Hội thảo với sự tham gia của cán bộ, giảng viên Ban Giám hiệu, trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng bộ môn và giảng viên của nhà trường...

Hội thảo nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra: “Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực cho ngành sư phạm…; đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực với trình độ cao đẳng, liên thông đại học…”.

Gửi đến Hội thảo có 10 bài viết của cán bộ, giảng viên trong nhà trường, tập trung đánh giá và phân tích sâu các nội dung: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng đa ngành; nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý chuyên môn, đào tạo của nhà trường nói chung và khoa bộ môn chung nói riêng; đổi mới phương pháp dạy – học, hình thức tổ chức dạy – học... đáp ứng yêu cầu đào tạo đổi mới…

Các tham luận đại diện nhóm nội dung, giải pháp được chọn trình bày và đã thu hút sự quan tâm, thảo luận sôi nổi, đó là: “Dạy học các môn lý luận chính trị theo xu hướng đào tạo đa ngành ở Trường tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt Đà Lạt hiện nay” của ThS. Nguyễn Thị Quế; “Một số kỹ năng quản lý lớp học cho sinh viên ngành Giáo dục công dân - Công tác Đội theo xu hướng đào tạo đa ngành của Trường tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt Đà Lạt” của Cử nhân Vũ Thùy Dương và “Tuân thủ các nguyên tắc và trình tự trong tập luyện thi đấu thể dục, thể thao” của ThS. Nguyễn Đình Hải.

Trước đó, ngày 27/5, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã tổ chức Hội thảo Đào tạo và giáo dục sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non phù hợp với yều cầu xã hội hiện nay. Hội thảo đã nhận được 13 bài viết đặt ra nhiều vấn đề có ý nghĩa thực tiễn như: Giải pháp để đảm bảo lợi thế cạnh tranh của ngành Giáo dục Mầm non và phát triển chương trình theo hướng phù hợp nhu cầu trường công lập và trường tư thục, trường quốc tế; hình thành phẩm chất, năng lực nghề nghiệp, giáo dục đạo đức, động cơ học tập… cho người học. Hội thảo đã nghe 3 tham luận của tác giả Nhâm Thị Hồng với “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt”; “Vận dụng Rubric trong kiểm tra, đánh giá sinh viên” của tác giả Trần Thị Kim Anh và “Một vài chia sẻ khi ứng dụng một số phần mềm dạy học trực tuyến” của tác giả Vũ Lâm Bình.