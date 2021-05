Khẩn trương phòng, chống, ứng phó với mưa bão, lũ lụt và tai nạn đuối nước

(LĐ online) - Chiều 28/5, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các đơn vị, sở ngành, địa phương, công ty thuỷ điện khẩn trương triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy và tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Vườn ngô của người dân dọc sông Đa Nhim (huyện Đơn Dương) bị mưa, lũ nhấn chìm vào tháng 11/2020

Theo UBND tỉnh, để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy và tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh; nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về hoa màu, tài sản và tính mạng của Nhân dân và Nhà nước; UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng; UBND các huyện, thành phố; các Công ty thủy điện căn cứ chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý của mình khẩn trương tập trung thực hiện các nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai đế kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”; rà soát, cập nhật kịch bản để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm như mưa, lũ lớn diện rộng, bão muộn, lũ quét, sạt lở đất.

Chỉ đạo tổng kiểm tra các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn khi có thiên tai; kiểm tra các công trình hồ đập trên địa bàn, có phương án, nguồn lực bảo đảm an toàn hồ đập trước tình huống xảy ra mưa lũ lớn, nhất là các vị trí, công trình trọng điểm, xung yếu, bị hư hỏng.

Rà soát kịch bản cụ thể để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về PCTT và TKCN năm 2021 trên địa bàn tỉnh), không để bị động, bất ngờ trong ứng phó, gây thiệt hại lớn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã rà soát các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo và có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời bảo đảm an toàn cho học sinh, trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão; đồng thời, yêu cầu người dân có ao, hồ trong khuôn viên gia đình hoặc vườn, trại phải thực hiện việc rào chắn, đảm bảo an toàn cho trẻ em.

UBND các huyện, thành phố giao Chủ tịch UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đuối nước trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng giao Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh bố trí cán bộ tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi nắm chắc mọi tình hình, diễn biến của thời tiết, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu.

C.THÀNH