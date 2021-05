Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn

(LĐ online) - Ngày 15/5, đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế do ông Đoàn Quang Huy – Chánh Thanh tra Sở Y tế làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các nhà máy ở Khu Công nghiệp Lộc Sơn (TP Bảo Lộc).

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Công ty Nhôm Lâm Đồng

Tham gia đoàn kiểm tra có các thành viên thuộc Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Sở Công thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp Lâm Đồng, Phòng Y tế TP Bảo Lộc.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Công ty Nhôm Lâm Đồng, Công ty may mặc First Team, Công ty may mặc Merkava – Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Nội dung kiểm tra toàn bộ việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Cụ thể 23 nội dung quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý người lao động trong việc thành lập Ban chỉ đạo và kế hoạch phòng chống dịch, tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc theo quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia; trách nhiệm của người lao động thực hiện 5K; trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19: tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch cho người lao động; kiểm tra, giám sát, đôn đốc người lao động thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân và các biện pháp dự phòng tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp…

Qua kiểm tra, đoàn kịp thời chấn chỉnh và hướng dẫn các đơn vị tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp đảm bảo an toàn trong sản xuất theo quy định của ngành chức năng.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế Lâm Đồng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty may mặc First Team - Khu Công nghiệp Lộc Sơn

AN NHIÊN