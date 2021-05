Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Góp phần củng cố, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc như mong muốn của Bác Hồ, có sự chung tay đồng hành của quân đội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới ở vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng củng cố, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng quê hương Lâm Đồng ổn định, phát triển.

LLVT tỉnh tham gia làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới trong vùng DTTS

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Sơn chia sẻ: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều nghị quyết và chỉ thị quan trọng nhằm không ngừng củng cố, tăng cường mối đoàn kết quân - dân. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân. Lực lượng vũ trang (LLVT) Lâm Đồng những năm qua đã thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, chú trọng quan tâm, đầu tư đến vùng đồng bào DTTS.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã huy động nguồn vốn hàng chục tỷ đồng để làm điện, đường, trường, trạm, kênh mương nội đồng…; huy động hơn 15.300 ngày công bao gồm các lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên của các cơ quan, đơn vị trong LLVT. Hỗ trợ bà con trên địa bàn huyện Đam Rông, huyện Lâm Hà về cây, con giống, công cụ sản xuất và chế biến. Qua đó, giúp bà con nhân dân tại 11 xã phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập, ước giá trị sản xuất đạt khoảng 5,2 tỷ đồng. Đã có khoảng 2.000 hộ nghèo, trong đó có hộ nghèo đồng bào DTTS đã được thụ hưởng những chính sách ưu đãi từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm gần đây, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng và trao tặng 85 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Mức hỗ trợ bình quân khoảng 80 triệu đồng/căn nhà. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị bạn thực hiện chế độ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, nhất là cho đồng bào vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS trong tỉnh. Cụ thể, đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân với khoảng 15.500 lượt người với tổng kinh phí trên 360 triệu đồng.

Hoạt động cứu hộ, cứu nạn, chung tay giúp đỡ đồng bào lúc khó khăn, hoạn nạn là tinh thần, nhiệm vụ xuyên suốt của LLVT thực hiện nhiều năm qua. Đã huy động được hơn 5.750 ngày công cán bộ, chiến sĩ, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giúp bà con khi không may gặp thiệt hại bởi mưa đá, lốc xoáy, giúp Nhân dân sớm ổn định sản xuất.

Ngoài ra, một nhiệm vụ quan trọng trong chung sức xây dựng nông thôn mới vùng DTTS đó là hỗ trợ bà con trong sản xuất nông nghiệp. LLVT đã phối hợp với các sở, ngành nông nghiệp, các huyện, thành phố trong tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà con DTTS. Các biện pháp hỗ trợ được triển khai như kỹ thuật trồng lúa nước, cách chăm sóc cây ăn trái, cây nông nghiệp ngắn ngày, hỗ trợ thực hiện được 12 mô hình trồng, chăm sóc cây cà phê, mô hình ủ phân vi sinh… Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Nông nghiệp các huyện, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp tại xã và các đơn vị khác thực hiện tổ chức được 11 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 5 mô hình mắc ca phát triển sản xuất…; từ đó, giúp mở ra hướng làm ăn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, nhất là đồng bào DTTS.

Trao đổi về nội dung này, già làng Kră Jăn Ha Siêng - tổ dân phố Đăng Gia Rít B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương chia sẻ: Chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước là hết sức đúng đắn, trong đó, có sự chung tay, góp sức, giúp đỡ to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các anh bộ đội trong huyện, tỉnh đã cùng với các cán bộ, viên chức, người lao động giúp đồng bào DTTS chúng tôi được mở đường giao thông ngày càng sạch đẹp hơn, trường học được đầu tư khang trang, hội trường thôn được nâng cấp, sửa chữa, tạo điều kiện cho người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng bổ ích. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trong tổ dân phố chúng tôi ngày càng khởi sắc, tươi sáng hơn. Chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào anh Bộ đội Cụ Hồ đã quan tâm giúp đỡ.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong chung sức xây dựng nông thôn mới mà LLVT tỉnh đã nỗ lực hoàn thành và tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng Nhân dân là hỗ trợ chính sách an sinh giáo dục, xóa mù chữ. Cụ thể, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Bắc Lâm Đồng đã hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trường mẫu giáo trên địa bàn 11/11 xã thuộc khu vực đơn vị phụ trách với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Tổ chức mở, dạy chữ và hoàn thành chương trình dạy xóa mù chữ cho đồng bào DTTS, mỗi lớp có trung bình từ 25 - 30 người theo học tại thôn Păng Pá (huyện Đam Rông), thôn Tân Hợp, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, giúp hơn 420 người DTTS đã biết đọc và biết viết. Ngoài ra, còn tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền cho người dân về thực hiện nếp sống văn hóa mới, ăn ở hợp vệ sinh...

Bên cạnh đó, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh luôn được LLVT tỉnh quan tâm thực hiện. Theo đó, LLVT trong tỉnh đã huy động hơn 55.200 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tuần tra, bảo vệ giữ vững ổn định chính trị để Nhân dân yên tâm sinh sống và phát triển sản xuất, thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Những kết quả cơ bản trên cho thấy, vai trò của LLVT tỉnh Lâm Đồng trong tham gia xây dựng nông thôn mới vùng DTTS là rất đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần vào thành quả chung của Lâm Đồng trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Diện mạo nông thôn, nhất là vùng DTTS đã có nhiều khởi sắc, nhiều đổi thay mới, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

