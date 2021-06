Cát Tiên: Tiếp tục triển khai làm CCCD cho người dân

(LĐ online) - Ngày 14/6, Trung tá Tạ Văn Chất - Phó trưởng Công an huyện Cát Tiên cho biết: Để phục vụ nhu cầu làm căn cước công dân (CCCD) của Nhân dân, bắt đầu từ ngày 17/6, Công an huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục làm CCCD cho công dân trên địa bàn huyện.

Hiện nay, huyện Cát Tiên có gần 8.000 công dân đang tham gia học tập, sinh sống và làm việc tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; nhất là khu vực TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Do đó, huyện Cát Tiên còn một số lượng lớn công dân chưa làm CCCD.

Để tăng cường tiến độ làm CCCD cho công dân trên địa bàn, Công an huyện Cát Tiên đề nghị công an các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách cụ thể số công dân chưa được cấp CCCD gắn chíp gửi về Công an huyện Cát Tiên qua Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trước ngày 14/6 để theo dõi.

Thời gian cấp CCCD sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần (kể cả thứ 7, chủ nhật) tại Công an huyện Cát Tiên. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Cát Tiên đề nghị công dân khi đến làm CCCD cần đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đảm bảo giữ khoảng cách.

HOÀNG SA