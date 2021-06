Đam Rông: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

(LĐ online) - Bà Bùi Thị Là - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông cho biết công tác chuẩn bị một kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia trên địa bàn đã cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và chất lượng.

Học sinh được đo thân nhiệt mỗi ngày khi ôn thi tập trung tại trường

Hơn 20 ngày nữa, cùng với hàng ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh, 430 thí sinh huyện Đam Rông sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay trên địa bàn huyện thành lập 3 điểm thi tốt nghiệp THPT gồm Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (xã Phi Liêng), Trường THPT Đạ Tông (xã Đạ Tông), Trường THPT Phan Đình Phùng (xã Đạ Rsal).

Ghi nhận tại Trường THPT Đạ Tông, năm nay, điểm thi này có 158 thí sinh; trong đó, có 151 học sinh của trường và 7 thí sinh tự do. Ông Chung Tiến Thành - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vì dịch bệnh còn có những diến biến phức tạp nên quá trình tổ chức ôn tập cho học sinh cũng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò. Trường đã tổ chức 5 lớp ôn thi, không quá 30 học sinh/lớp, đảm bảo nước sát khuẩn, đeo khẩu trang trong mỗi lớp học; đồng thời, tiến hành khử khuẩn theo hướng dẫn. Nhà trường cũng đã tổ chức 2 đợt thi thử trong tháng 6. Các giáo viên bộ môn thực hiện củng cố, nâng cao kiến thức cũng như hướng dẫn kỹ năng làm bài cho thí sinh. Nhìn chung, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về các điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị… đã được hoàn tất và đảm bảo an toàn, sẵn sàng để học sinh bước vào một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Năm học 2020 - 2021, Trường THPT Đạ Tông có 140/151 thí sinh là người dân tộc thiểu số; trong đó, đa phần các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lãnh đạo nhà trường cũng đề xuất địa phương hỗ trợ kinh phí cho các em. Đồng thời, huy động các lực lượng hỗ trợ để đảm bảo an toàn vòng ngoài cho điểm thi, đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi, cán bộ, giám thị coi thi cũng như các điều kiện về y tế… trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Còn tại Trường THCS – THPT Võ Nguyên Giáp, đây là năm đầu tiên có thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sau khi thành lập. Tất cả 30 học sinh lớp 12 sẽ tham dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng. Thời gian qua, công tác ôn tập được nhà trường điều chỉnh bằng 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với tình hình phòng chống dịch. Đây là thời điểm “tăng tốc”, vì cả thầy và trò cũng đang tập trung ôn tập để các em tự tin bước vào kỳ thi. Vì khoảng cách giữa điểm thi và nhà trường khá xa, hơn 20 km nên lãnh đạo nhà trường cũng đã thống nhất với phụ huynh về phương án cử 1 cán bộ quản lý và 1 giáo viên chủ nhiệm thuê xe đưa học sinh đi thi, phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức ăn, ở cho học sinh trong những ngày thi.

Học sinh đang bước vào giai đoạn “nước rút” trong ôn tập để sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7. Kỳ thi năm nay tiếp tục là năm thứ hai bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy có những thời điểm học sinh phải nghỉ ở nhà do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhưng hầu hết các trường đã có kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, bố trí giáo viên có kinh nghiệm, chuyên môn vững, phân hóa học sinh để có phương pháp phù hợp, nhất là các nhóm học sinh yếu kém.

Theo bà Bùi Thị Là - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, Phòng cũng đã phối hợp các trường THPT cùng với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động phong trào thi đua, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; phối hợp với cha mẹ học sinh, các đoàn thể quản lý, hỗ trợ học sinh, tự nguyện tham gia ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh.

Các trường chỉ đạo các nhóm chuyên môn, giáo viên bộ môn dựa trên kế hoạch tổng thể xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể, đề cương ôn tập bám sát cấu trúc đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, đôn đốc, kiểm tra học sinh học tập…

Bên cạnh đó, mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhất là phòng bảo quản bài thi, đề thi được niêm phong, lắp đặt camera giám sát... đều được kiểm tra kỹ càng. Các trường cũng đã chuẩn bị máy phát điện trong trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình kỳ thi diễn ra. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã đề xuất UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho học sinh khó khăn với mức 200.000 đồng/em. Đồng thời, phối hợp với các trường THCS trên địa bàn, bố trí lực lượng y tế đầy đủ tại đây để đề phòng những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra.

Hồi hộp, lo lắng, áp lực... là tâm lý chung của đa số thí sinh trước mỗi kỳ thi quan trọng. Do đó, các thầy cô cũng đã thường xuyên động viên, nắm bắt tâm lý của các em để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, thắc mắc. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ưu tiên trước hết là giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý để các em đạt kết quả thi cao nhất trong kỳ thi sắp tới.

H.THẮM – N.NGÀ