Đức Trọng chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

(LĐ online) - Ngày 23/6, bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, cho biết, địa phương đang chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn.

Các em học sinh lớp 12 Trường THPT Đức Trọng đang tập trung ôn luyện để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8/7 sắp tới, huyện Đức Trọng có 1.900 thí sinh dự thi tại 5 điểm thi, gồm các trường THPT: Đức Trọng, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lương Thế Vinh và Nguyễn Thái Bình.

Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, UBND huyện Đức Trọng đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Liên Nghĩa phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đạt kết quả cao; có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh trên địa bàn, nhất là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, thí sinh vùng sâu, vùng xa tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn; Công an huyện chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai phương án đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Song song với đó, Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhất là cơ sở ăn uống tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch trực cấp cứu, hỗ trợ tại các điểm. Cùng đó, Huyện Đoàn khảo sát nhu cầu, có kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn hoặc phối hợp với các cơ sở tôn giáo, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nơi ăn, chỗ nghỉ cho thí sinh và phụ huynh ở các điểm dự thi; hỗ trợ đưa đón thí sinh đến trễ giờ, bị tai nạn...; Điện lực Đức Trọng tạo điền kiện đảm bảo nguồn điện tại các điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi...

Bà Phạm Thị Thanh Thúy cho biết thêm: “Từ đây tới trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, huyện sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra riêng hoặc cùng với với lãnh đạo tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tại các điểm thi về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế... để hỗ trợ các điểm thi nếu cần. Bên cạnh đó, trước khi kỳ thi diễn ra 2 ngày, trường sẽ phối hợp với trạm y tế tại địa phương phun khử khuẩn để phòng tránh Covid-19. Năm nay, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên có 1 điểm mới so với mọi năm là tại các điểm thi đều trang bị thêm 1 phòng cách ly tạm thời, để nếu các em có các dấu hiệu ho, sốt... sẽ đưa vào phòng cách ly để xử trí về y tế. Ngoài ra, mọi năm, UBND huyện đều có hỗ trợ kinh phí cho các điểm thi, riêng năm nay trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên huyện đang cho rà soát để hỗ trợ cho các thí sinh có nhu cầu, tập trung vào các đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn đột xuất... thay vì hỗ trợ các điểm thi”.

