Đức Trọng: Tiếp nhận gần 1 tỷ đồng ủng hộ phòng chống Covid-19

(LĐ online) - Sáng 4/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Lê Công Tuấn - Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm

Tại lễ phát động, gần 50 cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng đã ủng hộ gần 1 tỷ đồng; trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Hoàng ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty TNHH Phượng Đỏ (Đà Loan) ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty TNHH Như Linh (thị trấn Liên Nghĩa), Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2, Công ty TNHH xây dựng Lam Hồng, HTX Nam Sơn ủng hộ 50 triệu đồng mỗi đơn vị...

Ngoài ra, tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp như: Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa, Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Hiệp, Công ty Cổ phần Viên Sơn, Công ty Thủy điện Đại Ninh, Công ty TNHH Triệu Khánh, Công ty TNHH Phương Huy, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Trọng, Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Phòng Giao dịch Đức Trọng, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Cựu chiến binh huyện...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm đóng góp của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong và ngoài huyện đã ủng hộ vật chất và tinh thần trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời, phát động và kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, quyết tâm giữ vững khu dân cư an toàn, xã, thị trấn an toàn, huyện an toàn; tích cực hưởng ứng tham gia quyên góp, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kinh phí tập trung chủ yếu đề mua vắc xin, máy thở, trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng...

N.MINH