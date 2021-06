Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Sáng ngày 3/6, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Lê Minh Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và tiếp tục giao thêm nhiệm vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại đèo Chuối, huyện Đạ Huoai.

Giám đốc Công an tỉnh tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt số 1 trên quốc lộ 20, tại đèo Chuối, huyện Đạ Huoai

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các tỉnh lận cận, đặc biệt là ở TP Hồ Chí Minh, đồng chí giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại Đèo Chuối, huyện Đạ Huoai. Đây là Chốt phòng chống dịch có lưu lượng xe và người ra vào mỗi ngày lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức hướng dẫn người dân và phương tiện; công tác tổ chức khai báo y tế phòng chống dịch, kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải và hàng hoá ra vào tỉnh. Tại đây, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng và lực lượng quân đội, y tế, thanh tra giao thông… nói chung đang làm nhiệm vụ. Đồng chí gửi quà động viên và nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm các yêu cầu về công tác phòng chống dịch, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cũng đến thăm và tặng quà tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh lộ 721.

Kiểm tra và nhắc nhở yêu cầu lực lượng Công an, CSGT phối hợp kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện ra vào địa phương

Dịp này, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng được phân công đi kiểm tra, nhắc nhở và tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch tại huyện Lạc Dương, Bảo Lâm, Đơn Dương, Đức Trọng và Di Linh.

Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa có trường hợp nào dương tính với dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, vì vậy các lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát vẫn đang phối hợp kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện ra vào địa phương, bảo đảm không để nguồn lây nhiễm dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong địa bàn.

NGUYỄN NGHĨA