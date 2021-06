Sở Y tế tỉnh kiểm tra chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 3/6, BSCKI Đào Thành Trung – Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, Trưởng đoàn, cùng các thành viên của Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh đã đến thăm và kiểm tra tình hình hoạt động của chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 5 nằm trên Quốc lộ 28B ranh giới giữa huyện Đức Trọng và Bắc Bình (Bình Thuận) đóng tại địa bàn xã Ninh Loan – huyện Đức Trọng.

Cán bộ trực chốt số 5 hướng dẫn người dân quét mã QR, khai báo y tế điện tử

Báo cáo tình hình hoạt động tại chốt Số 5, Bác sĩ Ya Luy - Trạm Y tế xã Tà In, Tổ phó chốt kiểm soát phòng dịch Số 5 cho biết: Hoạt động tại chốt có 14 người chia làm 2 ca (ca 1 từ 7 giờ -18 giờ; ca 2 từ 18 giờ -7 giờ hôm sau) gồm các lực lượng như: cán bộ cảnh sát giao thông, cán bộ y tế, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an xã, đội an ninh nhân dân, dân quân tự vệ. Nhiệm vụ của chốt số 5 là kiểm soát lượng người và xe cộ từ tuyến Bắc Bình (Bình Thuận) vào Lâm Đồng và kiểm soát người dân khu vực 5 xã vùng Loan đi từ các nơi khác về địa phương.

Với tinh thần làm việc thường trực 24/24h, đảm bảo quân số, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 29/5 đến 2/6, chốt kiểm soát số 5 đã kiểm soát 502 lượt phương tiện các loại; kiểm tra, đo thân nhiệt 1.310 lượt người; không phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19. Tình hình an ninh trật tự tại chốt ổn định, lưu thông bình thường.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của các lực lượng ở chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19, hoạt động đảm bảo đúng theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế. Đồng thời, động viên các lực lượng vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kiểm soát chặt chẽ tình hình, không để dịch xâm nhập vào địa phương.

AN NHIÊN