Liên Hiệp - Đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua cấp xã

Thời gian qua, nhiều phong trào thi đua đã được chính quyền xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng) phát động sôi nổi gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Liên Hiệp cũng là đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua cấp xã, thị trấn với phần thưởng công trình 1 tỷ đồng do UBND huyện Đức Trọng trao tặng.

Lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng tặng thưởng công trình 1 tỷ đồng cho chính quyền và Nhân dân xã Liên Hiệp

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Nhân dân xã Liên Hiệp đã tự tháo dỡ vật kiến trúc, cây trồng, mở rộng đường từ 4 m lên 6 m, với diện tích đất hiến trên 1,2 ha. Tập trung phát triển rau, hoa quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhà lưới, nhà kính... với nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong năm 2020, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huy động nguồn lực trong Nhân dân, xã Liên Hiệp đã đầu tư 1 khuôn viên nhà văn hóa, xây dựng 1 hội trường thôn, nâng cấp 4 tuyến đường bê tông, với chiều dài 2.104 m; ngoài ra, Nhân dân tự đóng góp nâng cấp 850 m đường cấp phối. Tổng mức đầu tư trong năm 2020 trên 4,3 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 1,15 tỷ đồng.

Cùng đó, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã được triển khai với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong năm 2020, UBND xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai xây dựng 1 căn nhà cho hộ nghèo trị giá 130 triệu đồng, trong đó, tiền vận động xã hội hóa là 80 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận 1.200 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn tại thôn Gân Reo, trị giá gần 400 triệu đồng; phối hợp vận động, phát 350 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn và nạn nhân chất độc da cam, với tổng số tiền là 230 triệu đồng.

Song song với các hoạt động trên, nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo đã được địa phương tổ chức, phối hợp thực hiện như: Khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; miễn, giảm học phí, trao học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà ở, vay vốn tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo... Tính đến cuối năm 2020, số hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 17 hộ, chiếm tỷ lệ 0,49%, trong đó, hộ dân tộc thiểu số chiếm 13 hộ.

Sau 1 năm phát động, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể đã được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của xã như: Sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; đưa nội dung thực hiện văn hóa công sở vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; gắn thực hiện văn hóa công sở với việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa…

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết”, “Tuổi trẻ sáng tạo”... đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới. Tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh trong những năm qua đã vận động hội viên và gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, vận động hội viên xây dựng Qũy hội cho hội viên vay với lãi suất thấp, tổng số tiền là 549 triệu đồng, cho 29 hội viên vay phát triển kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hiệp thông qua phong trào học tập và làm theo Bác, đã xây dựng được 68 ống tiền tiết kiệm, 63 heo đất tình thương với hơn 30 triệu đồng, 78 hũ gạo... và hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho 2 hộ nghèo.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Liên Hiệp đã tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của các tổ chức, quần chúng nhân dân và thông qua mô hình “Camera an ninh”, Công an xã đã tiến hành xử lý nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn; vận động giao nộp 2 súng cồn, 15 vũ khí thô sơ; lập 9 hồ sơ tái hòa nhập cộng đồng, 4 hồ sơ tù treo...

NHẬT MINH