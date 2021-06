(LĐ online) - Ngày 12/6, UBND tỉnh có văn bản về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè.

Ban điều hành Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh tặng quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho trẻ em tại khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, UBND các huyện, thành phố triển khai Công điện số 04 /CĐ-LĐTBXH ngày 1/6 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè; chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm Covi -19, phòng chống xâm hại trẻ em ở gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và khu công nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19, không để trẻ em nào rơi vào hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mà không được hỗ trợ, chăm sóc kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh và kỹ năng phòng chống đuối nước ở trẻ em; vận động người dân kịp thời thông tin, thông báo đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) về các vấn đề, vụ việc, nhu cầu trẻ em cần hỗ trợ.

UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và các tổ chức xã hội thực hiện phân công, bàn giao, quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè, bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại gia đình và cộng đồng; vận động hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, thường xuyên quan tâm trông giữ, giám sát, đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 3654/CĐ UBND ngày 02/6/2021 về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em; xác minh làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước gây tử vong cho trẻ em.

AN NHIÊN