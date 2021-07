Đạ Huoai: Kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở

(LĐ online) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Đạ Huoai đã yêu cầu các xã, thị trấn có địa bàn giáp ranh với các tỉnh khác tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở để phòng chống dịch bệnh một cách có hiệu quả.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tạm thời Thôn 3, xã Mađaguôi hướng dẫn người dân hai địa phương giáp ranh giao nhận tiền bạc, hàng hóa, nông sản đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh

Xã Mađaguôi là địa bàn giáp ranh với xã Phú An của huyện Tân Phú, Đồng Nai. Những ngày này, chính quyền địa phương đã thành lập một chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tạm thời, đặt tại địa phận Thôn 3; phân công lực lượng Công an xã và dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ 24/24 và luôn đảm bảo quân số trong giờ trực.

Ông Phạm Ngọc Trung - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Mađaguôi cho biết: Trong tình tình hình dịch bệnh căng thẳng, địa phương đã chủ động các phương án để kiểm soát tốt người dân địa phương và người dân xã Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai qua lại để làm nương rẫy, trao đổi nông sản, hàng hóa. Ở địa bàn xã có 4 đường mòn, lối mở. Hiện nay, chúng tôi đã bố trí một điểm tại Thôn 3, là nơi người dân hai bên thường xuyên qua lại. Còn 3 đường mòn lối mở khác chủ yếu là lối mòn nhỏ của người đi bộ, khe suối nên anh em cũng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các nơi này.

Anh Vũ Văn Khải, một người dân Thôn 1, xã Mađaguôi cho biết: Cách đây vài tháng, anh có làm tủ bếp cho một người dân ở xã Phú An, giờ mới được thanh toán. Đến Chốt tôi được lực lượng làm nhiệm vụ tại đây giải thích rằng để phòng chống dịch bệnh Covid-19, tôi phải gọi người ở Phú An đến địa điểm mà chốt đã bố trí để nhận tiền chứ không được sang xã giáp ranh Phú An. Hai bên phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, sau khi giao nhận xong, người nào trở về địa phương người đó.

Còn theo ông Trần Văn Đông - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Đoàn Kết thì địa bàn xã giáp ranh với xã Đức Phú, huyện Tánh Linh và xã Mê Pu, huyện Đức Linh, Bình Thuận nên việc kiểm soát các đường mòn, lối mở được chính quyền địa phương chú trọng. Địa phương đã lập 1 chốt tạm thời và 1 điểm tạm thời tại Thôn 1 để cắt cử lực lượng ngày đêm túc trực làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, tại địa phương có khoảng 100 hộ dân từ hai xã Đức Phú và Mê Bu canh tác xâm canh tại xã Đoàn Kết, chính vì vậy địa phương đã yêu cầu tất cả các hộ dân này phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Riêng tại địa bàn thị trấn Mađaguôi là địa bàn giáp ranh với các xã Phú An, Phú Sơn (huyện Tân Phú, Đồng Nai), huyện Đạ Huoai đã thành lập một điểm tập kết giao nhận nông sản, tạo điều kiện tối đa cho nông dân. Chính quyền địa phương đã vận động bà con trồng trọt trên đất xâm canh của hai địa phương phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc phòng chống bệnh dịch bệnh Covid-19.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đạ Huoai, ngoài tăng cường các lực lượng phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch bệnh của huyện và của tỉnh đóng tại khu vực đèo Chuối (thị trấn Mađaguôi), huyện Đạ Huoai cũng rất chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh tại các xã, thị trấn là địa bàn giáp ranh. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện thường xuyên xuống địa bàn, nắm bắt kịp thời những thông tin từ cơ sở, chỉ đạo các xã, thị trấn là địa bàn giáp ranh phải tăng cường lực lượng, tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt, là việc tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số, hộ dân có đất xâm canh của các địa phương.

ĐỨC TÚ