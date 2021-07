Lâm Đồng tiếp tục áp dụng một số biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

(LĐ online) - Chiều 18/7, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản hoả tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục áp dụng một số biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Các tài xế xe tải, phụ xe ra vào Lâm Đồng được kiểm soát nghiêm ngặt về phòng chống Covid-19

Theo UBND tỉnh, ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 969/TTg-KGVX về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 19/7/2021.

Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lâm Đồng ngày 16/7, trước mắt, lãnh đạo tỉnh chưa đặt vấn đề giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thế, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung.

Kể từ 12 giờ ngày 19/7, thực hiện một số nội dung sau đây trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể:

Ngoài các nội dung đã chỉ đạo tại văn bản số văn bản số 4532/UBND-VX3 ngày 3/7 của UBND tỉnh , tạm dừng thêm một số dịch vụ: Cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, kể cả loại hình du lịch canh nông, “Home-stay” (ngoại trừ các cơ sở được Nhà nước sử dụng làm địa điểm cách ly có thu phí và các trường hợp khách du lịch đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú ở địa phương); khu, điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí; cơ sở cắt tóc cho đến khi có thông báo mới.

Tăng cường công tác phòng chống dịch ở mức cao hơn tại các siêu thị (kể cả siêu thị điện máy), chợ truyền thống, điểm buôn bán nhỏ, lẻ và các cơ sở kinh doanh khác phải thực hiện nghiêm 5K theo khuyên cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét giữa người và người; trong cùng thời điểm chỉ phục vụ tối đa 30% khách so với ngày thường. Khuyến khích người kinh doanh, buôn bán đeo “tấm kính chắn giọt bắn” khi tiếp xúc với khách hàng.

Đối với các xe cá nhân (xe ô tô, xe gán máy): Khuyến cáo người dân không đi ra khỏi tỉnh trong thời gian này; trường hợp, cần thiết mà phải đi ra khỏi tỉnh, khi về lại tỉnh phải thực hiện cách ly theo quy định.

Giao các chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh ghi biển số, theo dõi người đi ra ngoài tỉnh để thông tin cho toàn bộ các chốt kiểm soát khác trong tỉnh biết, giám sát và xử lý theo quy định.

Đối với vận tải hàng hóa liên tỉnh chỉ cho các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hoạt động nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bắt buộc 100% lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hoá trước khi xuất bến phải báo cáo, đăng ký với chính quyền địa phương sở tại, Sở Giao thông Vận tải về lịch trình di chuyển (nhật ký hành trình), thông tin về hàng hoá chuyên chở trên xe để theo dõi, quản lý theo quy định.

Khi trở về Lâm Đồng phải khai báo lịch trình di chuyển tại chốt kiểm soát và phải lưu trú, sinh hoạt tại địa điểm tập trung do UBND cấp huyện bố trí (hoặc địa điểm lưu trú riêng biệt do doanh nghiệp, đơn vị vận tải tự bố trí); tuyệt đối không trở về gia đình, khu dân cư nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho người thân và cộng đồng dân cư. UBND cấp huyện có trách nhiệm chuẩn bị và bố trí điều kiện ăn, nghỉ; chi phí do lái xe, phụ xe hoặc chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm chi trả.

Khi đi qua các chốt kiểm soát, bắt buộc tất cả lái xe, phụ xe ô tô vận chuyển hàng hoá phải có giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định, giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 (nếu có) và khai báo y tế điện tử trước khi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng (sử dụng app Tờ khai y tế/Vietnam Health Declaration). Trường hợp không chấp hành thì lực lượng chức năng dứt khoát không xem xét cho vào tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải vào cuộc quyết liệt, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở với cấp ủy, tổ chức Đảng là hạt nhân phải triển khai mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; gắn với việc tranh thủ điêu kiện thuận lợi để đẩy nhanh phát triển sản xuất kinh doanh, sản xuất kịp thời vụ, đầu tư và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch (kể cả vốn đầu tư công và nguồn vốn ngoài ngân sách), tạo nguồn thu và tăng thu ngân sách, thực hiện tốt an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn để đảm bảo “mục tiêu kép” trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh xác định việc phòng chống dịch là trên hết, trước hết, đồng thời là hậu phương vững chắc, đảm bảo cung ứng rau, củ, quả cho các tỉnh đang giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo lưu thông hàng hoá thuận tiện, nhanh gọn. Đồng thời, đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu cho nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chấp hành, ủng hộ và sát cánh cùng chính quyền và cơ quan chức năng trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhằm mục tiêu cao nhất là vì sức khỏe cộng đồng, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh Lâm Đồng.

C.THÀNH