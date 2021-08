Bộ Công an triển khai toàn quốc phần mềm quản lý công dân vùng dịch

Công dân khi sử dụng phần mềm sẽ kịp thời cập nhật thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, chủ động kê khai trước thông tin, tạo mã QR Code để kiểm tra qua chốt kiểm dịch.

Quét QR để khai báo y tế tại chốt kiểm soát.

Ngày 11/8, Bộ Công an cho biết đã chính thức đưa vào triển khai toàn quốc phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nên tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Công an.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) họp bàn với các đơn vị liên quan để xây dựng phần mềm, hệ thống, máy móc, thiết bị sử dụng, tận dụng không phát sinh kinh phí đầu tư mới, được lắp đặt và vận hành tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật.

Sau khi triển khai thí điểm tại Hà Nội và Quảng Ninh, hệ thống đã thu thập hơn 1.500 dữ liệu công dân và hơn 1.000 kê khai bằng giấy do không có thiết bị thông minh.

Bước đầu nhận định, các kê khai đều đảm bảo chính xác. Dữ liệu kê khai được lưu lại trên hệ thống và sử dụng qua nhiều chốt, trạm kiểm dịch trên cả nước.

Để triển khai toàn quốc, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có văn bản gửi Giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện phần mềm quản lý công dân vùng dịch tại địa phương từ 11/8.

Các bước thực hiện kê khai, kiểm tra và truy vết

Công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế (qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối Internet) trước khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế tuy nhiên bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sinh ra mã QR code để cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin.

Cán bộ Công an tại chốt kiểm dịch (sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối Internet) kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR code tại địa chỉ https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn, mã QR code được sinh ra sau khi công dân khai báo y tế xong bên trên.

Trước đó, cán bộ Công an tại chốt kiểm dịch được cấp tài khoản để truy nhập phần mềm và đối chiếu thông tin công dân đã khai báo với giấy tờ tùy thân, chứng minh thư/căn cước công dân và xác nhận thông tin công dân khi đi qua chốt kiểm dịch.

Trường hợp công dân không có điện thoại Smartphone để khai báo, cán bộ trạm kiểm soát phát phiếu khai báo y tế (mẫu thông tin khai báo y tế do Bộ Công an xây dựng) cho người dân để kê khai.

Sau khi kê khai, cán bộ tại trạm kiểm tra đối chiếu với giấy tờ tùy thân và xác nhận thông tin công dân đi qua.

Với các tờ phiếu khai báo y tế được người dân kê khai, cán bộ tại trạm kiểm soát tiến hành lưu thông tin khai báo y tế cho người dân tại địa chỉ: https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn.

Sau khi cán bộ tại chốt kiểm dịch xác nhận thông tin công dân, hệ thống sẽ lưu lại thông tin và tiến hành xác thực thông tin công dân qua kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hàng ngày, cán bộ Công an được giao trách nhiệm thực hiện thống kê, báo cáo tình hình công dân ra/vào vùng dịch; truy vết đối với người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công dân khi sử dụng phần mềm sẽ kịp thời cập nhật thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh nơi công dân sinh sống, làm việc, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa; chủ động kê khai trước thông tin, tạo mã QR Code để kiểm tra qua chốt kiểm dịch, không mất thời gian kê khai giấy thủ công, giảm ùn tắc.

Đối với cơ quan quản quản lý, dữ liệu sau khi công dân kê khai được kiểm duyệt, xử lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo xác định chính xác thông tin công dân kê khai.

Thông tin này được thông báo về cấp phường/xã nơi công dân đi, đến để quản lý kịp thời đúng thông tin và con người thực tế.

Qua đó truy vết lộ trình di chuyển của công dân dễ dàng, nhanh chóng, chính xác nhất và tiết kiệm chi phí trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.

Hiện, Bộ Công an đang khẩn trương hoàn thiện phần mềm để triển khai các giai đoạn tiếp theo giúp nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.

Cụ thể, giai đoạn 2 triển khai mở rộng việc thực hiện kiểm soát ra/vào tại các nơi đông người (siêu thị, bến tàu xe).

Giai đoạn 3 triển khai thực hiện quản lý người dân trong vùng dịch, công dân nhập cảnh phục vụ phòng chống COVID-19.

(Theo Vietnam+)