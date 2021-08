Công đoàn Viên chức tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 3/8, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Tân cho biết: Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh về phát động đợt thi đua cao điểm “Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng chống dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm trong các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Các tổ chức công đoàn và đoàn viên tham gia tích cực nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Đợt phát động này nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, tương thân tương ái của các cấp công đoàn, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong phòng chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “phòng chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân”, “mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi nhà là một pháo đài”, “mỗi người là một chiến sỹ”, góp phần xây dựng địa phương Lâm Đồng an toàn trước dịch bệnh Covid-19.

Thời gian phát động thi đua từ nay đến khi ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; cao điểm là từ ngày 1/8 đến ngày 31/8.

Theo đó, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tổ chức phát động tại cơ quan, đơn vị mình, tập trung vào các nội dung: Thi đua phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Cụ thể, các công đoàn cơ sở, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, tỉnh Lâm Đồng và ngành y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc, không tổ chức ăn uống và các hoạt động vui chơi, giải trí đông người tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết; tích cực, tự giác tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và mọi người xung quanh tham gia phòng, chống dịch mọi nơi, mọi lúc.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tự giác, trung thực trong khai báo y tế khi đi từ vùng dịch về; chấp hành nghiêm các quy định về cách ly trong trường hợp thực hiện cách ly y tế theo quyết định của cơ quan chức năng, nhất là cách ly tại nhà cũng như tại cơ sở lưu trú.

Phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; sát cánh cùng ngành y tế và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm, tiền lương cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động gắn với an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19: Công đoàn cơ sở quán triệt các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, kiên trì và kiên quyết thực hiện chủ trương “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thành lập các Tổ an toàn Covid-19, đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị thành lập Tổ an toàn Covid-19.

Thi đua trong các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động: Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền trong việc chăm lo, hỗ trợ, đảm bảo các chế độ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là các đối tượng được hỗ trợ theo chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng; công nhân lao động đang phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ luân phiên do dịch, do thực hiện các quy định về an toàn để có thể tiến hành sản xuất, do thực hiện cách ly trong khu vực bị phong tỏa, được trưng dụng làm nhiệm vụ phòng chống dịch theo quyết định của cơ quan nhà nước thẩm quyền. Phát huy vai trò giám sát trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động ngay từ cơ sở.

Thi đua hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ, hỗ trợ nguồn lực cho công tác phòng chông dịch bệnh Covid-19: Cán bộ công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia chia sẻ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần với đoàn viên, người lao động khó khăn trong tỉnh, không để bất cứ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nào bị đói, thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác; tích cực vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ Nhân dân và công nhân lao động các địa phương có dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp theo tinh thần Kế hoạch số 4983/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

NGUYỆT THU