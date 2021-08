Ngành giáo dục Đức Trọng góp sức cùng tuyến đầu chống dịch

(LĐ online) - Nhà trường làm khu cách ly, cán bộ y tế, giáo viên, cô nuôi tham gia phục vụ nấu ăn tại khu cách ly. Đặc biệt, hơn 200 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm khác được ngành giáo dục Đức Trọng gửi tới tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Ông Thái Quốc Hoàn - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Trọng, thăm, tặng quà lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chợ đầu mối nông sản

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của Nhân dân huyện Đức Trọng nói riêng và cả nước nói chung, để kiểm soát dịch bệnh lây lan trong địa bàn, toàn huyện đã lập các chốt kiểm dịch tại một số xã và thị trấn Liên Nghĩa. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, hơn 30 đoàn viên, thanh niên là lực lượng giáo viên tại các trường học trên địa bàn huyện đã và đang tham gia các hoạt động tại các chốt kiểm dịch ở tuyến đầu rất khó khăn và nguy hiểm, thậm chí đã có thầy, cô phải đi cách ly trong quá trình thực hiện hiện vụ.

Cùng đó, nhiều giáo viên của các trường trên địa bàn huyện đã và đang tham gia nấu ăn tại các khu cách ly tập trung y tế của huyện. Cô giáo Phạm Thị Mai Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Hội, hiện đang tham gia nấu ăn tại khu cách ly tập trung y tế của huyện được đặt tại trường cho biết: “Tôi và 5 giáo viên của trường cùng tình nguyện đăng ký tham gia nấu ăn tại khu cách ly tập trung được đặt tại trường từ hôm 25/7 đến nay. Vì nhà ăn của khu cách ly được đặt tại nhà dân ở ngoài khu cách ly nên mỗi sáng chị em chúng tôi tập trung đến đây chuẩn bị các phần ăn trong ngày cho các công dân đang cách ly tại đây, tối khi nào xong việc thì về nhà. Ngày hè đang rảnh rỗi nên được góp sức mình cùng mọi người trong cuộc chiến chống dịch này chúng tôi đều rất vui”.

Theo ông Thái Quốc Hoàn - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng, thời gian qua, Phòng Giáo dục Đào tạo đã tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia ủng hộ cả vật chất và tinh thần để các địa phương, lực lượng tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục của huyện đã tích cực tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam huyện, Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn Lao động huyện và các hội đoàn thể với các hoạt động thiết thực như: Tham gia ủng hộ một ngày lương, tham gia tin nhắn gây quỹ vắc xin, tham gia thu hoạch rau, củ, quả để gửi đến các vùng giãn cách, các khu cách ly tại địa phương và các tỉnh thành trong vùng dịch…

Bà Hồ Thị Hồng Châu Phó phòng Giáo dục- Đào tạo huyện thăm, tặng quà các giáo viên tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa phương, từ ngày 27/7 đến ngày 30/7, ngành giáo dục huyện Đức Trọng đã kêu gọi ban giám hiệu các trường học phối hợp với các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường, vận động toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh trong toàn ngành tham gia đóng góp công sức, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật trên tinh thần tự nguyện, chia sẻ để kịp thời động viên các lực lượng đang tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương; trong đó, có các giáo viên đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch và trong các khu cách ly tập trung. Kết quả, có 22 nhân viên y tế trường học đã sẵn sàng tham gia hỗ trợ ngành y tế khi có yêu cầu; nhiều thầy cô tự nguyện đăng ký tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Sau 3 ngày vận động, ngành giáo dục - đào tạo huyện đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ đóng góp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh với hơn 2 tấn rau, củ, quả, các thiết yếu như mì tôm, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt cùng với số tiền 248 triệu đồng.

Trong ngày 31/7, ngành giáo dục huyện Đức Trọng đã tổ chức thành 2 đoàn đi thăm và động viên các chốt kiểm dịch, các khu cách ly trong toàn huyện. Trong đó, đoàn đã trao tặng khu cách ly tại Trường Dân tộc nội trú huyện, khu cách ly tại Trường Mầm non Phú Hội, khu cách ly tại Trường Mầm non Hoàng Anh mỗi nơi 20 triệu đồng; tặng khu cách ly Trung đoàn 994, chốt kiểm dịch xã Ninh Loan, chốt kiểm dịch xã Ninh Gia (Cầu Le), chốt kiểm dịch xã Liên Hiệp, chốt kiểm dịch Chợ đầu mối thị trấn Liên Nghĩa, 2 chốt kiểm dịch xã Hiệp An, 2 chốt kiểm dịch xã Bình Thạnh, 9 chốt kiểm dịch xã Hiệp Thạnh, mỗi nơi 10 triệu đồng và ủng hộ 3 giáo viên tham gia tình nguyện (2 giáo viên là F1 đang cách ly, 1 giáo viên tham gia hỗ trợ khu cách ly 21 ngày), mỗi người 2 triệu đồng. Cũng trong chuyến thăm, tặng quà này, cùng với sự hỗ trợ của đội xe bán tải phản ứng nhanh của Huyện Đoàn Đức Trọng, đã giúp chở hơn 2 tấn rau, củ và nhu yếu phẩm mà ngành giáo dục huyện đã vận động được trao tặng các chốt và khu cách ly… nhằm tiếp thêm động lực cho bà con Nhân dân khu vực phong tỏa, khu cách ly và các lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch.

Có thể nói, sự vào cuộc kịp thời bằng những việc làm thiết thực, cán bộ giáo viên ngành giáo dục Đức Trọng đã và đang chung tay cùng chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

NHẬT MINH