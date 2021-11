Bảo Lộc: Triển khai tiêm 11.382 liều vắc xin Pfizer cho các đối tượng ưu tiên

(LĐ online) - Sáng 5/11, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP Bảo Lộc, Bệnh viện II Lâm Đồng đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 20 cho các đối tượng ưu tiên trên toàn địa bàn TP Bảo Lộc.

Tiêm vắc xin Comirnaty – Pfizer cho người lớn tuổi bị bệnh nền, bệnh mãn tính tại TP Bảo Lộc

Trong đợt này, Bệnh viên II Lâm Đồng được Sở Y tế phân bổ 1.062 liều vắc xin Comirnaty - Pfizer để tiêm phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên gồm: Người từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh mạn tính, bệnh nền, dị ứng, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên; học sinh, sinh viên, người đi làm việc tại nước ngoài mà yêu cầu của nước sở tại khi nhập cảnh phải tiêm vắc xin Comirnaty - Pfizer. Trong đó, có 1.000 liều tiêm mũi 1 và 62 liều tiêm mũi 2 (cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 trong đợt 17).

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo quy trình tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế; đồng thời, đảm bảo các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid- 19, Bệnh viện II Lâm Đồng đã huy động hơn 50 cán bộ, y, bác sĩ tham gia công tác tiêm chủng. Cùng với đó, TP Bảo Lộc cũng đã huy động thêm hàng chục người thuộc các lực lượng công an, dân quân, giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ công tác tiêm chủng. Tại đây, Bệnh viện II Lâm Đồng đã bố trí 5 bàn tiêm vắc xin theo quy tắc 1 chiều đảm quy trình tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch. Ngoài ra, Bệnh viện II Lâm Đồng còn bố trí khu vực cấp cứu lưu động để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình tiêm chủng.

Cùng với Bệnh viện II Lâm Đồng, Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiêm 10.320 liều vắc xin Comirnaty - Pfizer cho các đối tượng ưu tiên nói trên theo số lượng vắc xin được được Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ. Trong đó, có 1.242 liều vắc xin Comirnaty - Pfizer được cấp bổ sung trong đợt 19 và 9.078 liều vắc xin Comirnaty - Pfizer được cấp trong đợt 20. Trong 2 đợt 19 và đợt 20, có 10.242 liều tiêm mũi 1 và 78 liều tiêm mũi 2.

Ông Phan Sỹ Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc cho biết: Theo kế hoạch đã xây dựng, vào các ngày 9, 10 và 11/11, đơn vị phối hợp cùng Bệnh viện II Lâm Đồng và Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc sẽ triển khai tiêm 10.320 liều vắc xin Comirnaty - Pfizer cho các đối tượng ưu tiên tại 12 điểm tiêm thuộc 11 trạm y tế và Bệnh viện II Lâm cũ.

