Cô giáo Ka My Hằng được tuyên dương trong chương trình ''Chia sẻ cùng thầy cô''

(LĐ online) - Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long công bố danh sách 50 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021.

Cô giáo Ka My Hằng cùng học sinh Trường Mầm non Hòa Bắc

Trong 50 giáo viên được vinh danh lần này, tỉnh Lâm Đồng có một cá nhân là cô giáo Ka My Hằng - Giáo viên Trường Mầm non Hòa Bắc, huyện Di Linh. Trong suốt bảy năm gắn bó với trẻ mầm non, bên cạnh tình yêu nghề, yêu trẻ, bản thân cô giáo Hằng đã luôn nỗ lực trau dồi và nâng cao năng lực chuyên môn. Năm học 2020-2021, cô Ka My Hằng đạt giải ba trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, với tư cách là một người con của buôn làng dân tộc K’Ho, cô giáo Hằng đã mở một lớp dạy nhạc miễn phí cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc đến trường của học sinh và trẻ mầm non càng thêm khó khăn, cô Ka My Hằng đã có những sáng kiến về giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ lớp Lá 4, Trường Mầm non Hòa Bắc. Từ đó, giúp việc học của trẻ thuận lợi và hiệu quả hơn.

Đến nay, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã được triển khai 6 năm, góp phần cổ vũ, động viên, tri ân các thầy cô giáo có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giảng dạy. Năm 2021, chương trình tuyên dương những giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn như bị thiên tai, lũ lụt, dịch Covid-19 ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đặc biệt là các giáo viên có nhiều sáng kiến, sáng tạo, áp dụng công nghệ vào việc truyền tải kiến thức, đổi mới mô hình lớp học truyền thống trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19…

Sau hơn 2 tháng phát động, chương trình đã nhận được 116 hồ sơ giới thiệu của 57 tỉnh, thành phố và các tổ chức, đơn vị.

V.QUỲNH