Dịch COVID-19: Biến chủng Omicron đe doạ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó

Ngày 29/11, hãng tin Reuters dẫn một thông cáo của WHO đánh giá biến chủng mới Omicron có thể bùng phát trên phạm vi toàn cầu, gây ra mối đe dọa toàn cầu ở mức rất cao và có thể khiến một số khu vực phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng. Trong khuyến cáo gửi 194 thành viên của tổ chức, WHO hối thúc cộng đồng quốc tế phải sẵn sàng ứng phó với biến chủng mới, đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine cho các nhóm thuộc diện ưu tiên cao và bảo đảm triển khai các kế hoạch đối phó để duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu. Khuyến cáo có đoạn nêu rõ: "Omicron sở hữu số lượng đột biến chưa từng có, một số trong đó liên quan đến tác động tiềm tàng đối với quỹ đạo của đại dịch… Về tổng thể, nguy cơ toàn cầu liên quan đến biến thể mới đáng quan ngại này được đánh giá là rất cao". Theo WHO, cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về khả năng Omicron "né tránh" hệ thống bảo vệ mà các vaccine tạo ra cho hệ thống miễn dịch của con người. Báo cáo đầy đủ hơn dự kiến sẽ có trong vài tuần tới.