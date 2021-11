Công điện chỉ đạo cấp bách ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

Chiều 30/11, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 24/CĐ-QG chỉ đạo ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lũ làm ngập nhiều tuyến đường miền Trung

Công điện nêu rõ, trong những ngày qua (26/11-30/11), tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai đã có mưa to đến rất to, đặc biệt một số nơi có tổng lượng mưa đến 800mm gây ngập lụt trên diện rộng;

Mực nước các sông dao động từ BĐ2-BĐ3, một số sông đã vượt mức BĐ3 như: sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa lúc 09h/30/11 ở mức 9,44m, trên BĐ3 1,44m, sông Ba tại trạm AyunPa lúc 08h/30/11 ở mức 156,70m, trên BĐ3 0,70; mặt khác, hiện nay hầu hết các hồ chứa trong khu vực đã đầy nước, một số hồ đã điều tiết xả tràn theo quy trình.

Theo dự báo, mưa lớn còn tiếp tục diễn ra trong khu vực, lượng mưa trong ngày (30/11) tại các tỉnh từ Quảng Nam – Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các Bộ, ngành và các tỉnh triển khai thực hiện một số công việc cấp bách sau:

Thứ nhất, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Tiếp tục tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng chống giảm thiểu thiệt hại.

Rà soát khu vực đang bị ngập sâu, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó tăng cường sơ tán xen ghép và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đảm bảo lương thực, thực phẩm, nguồn cung tại khu vực ngập sâu và chia cắt, không để người dân thiếu đói, nước uống.

Bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước, các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn; triển khai phương án ứng phó, vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và tham gia giảm lũ cho hạ du.

Triển khai lực lượng canh gác ở những vị trí ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các sự cố đảm bảo thông tuyến trên các trục giao thông chính.

Tăng cường các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là truyền thông cơ sở, thường xuyên liên tục cung cấp tình trạng diễn biến mưa lũ, các phương án ứng phó để người dân biết và phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phòng tránh.

Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

Thứ hai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Thứ ba, Bộ Công Thương chỉ đạo công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện.

Thứ tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi nhất là hồ đập xung yếu, công trình đang thi công sửa chữa; triển khai các phương án bảo vệ và sẵn sàng khôi phục sản xuất ngay sau khi lũ rút.

Thứ năm, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Thứ sáu, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí ngập sâu, nguy cơ sạt lở, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó và khắc phục hậu quả mư lũ khi có yêu cầu.

Thứ bẩy, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng, đưa tin kịp thời về diễn biến của mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết, chủ động phòng, tránh.

Thứ tám, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ các bản tin, diễn biến mưa lũ thực tiễn, thường xuyên cung cấp và tham mưu cho Ban Chỉ đạo để triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó.

Lực lượng Công an khảo sát các khu vực bị ngập lụt

TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN TIẾP TỤC MƯA LỚN

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm qua đến chiều nay (30/11), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa đo được từ 19h ngày 29/11 đến 13h ngày 30/11) như: Phù Cát (Bình Định) 303mm, Sông Hinh (Phú Yên) 370mm, Sơn Hòa (Phú Yên) 360mm, Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) 290mm, MĐrắk (Đắk Lắk) 348mm,…

Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc kết hợp với không khí lạnh, trên cao là nhiễu động gió Đông hoạt động yếu dần nên tối và đêm nay (30/11), ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-70mm, có nơi trên 100mm.

Ở khu vực Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nam Bộ và các khu vực khác ở Tây Nguyên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: cấp 1.

