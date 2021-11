Mong ''máy tính cho em'' sớm góp phần nâng chất lượng giáo dục

(LĐ online) - Ngày 16/11, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục (CĐGD) Lâm Đồng Ngô Văn Sơn chính thức ký phát hành văn bản công khai kết quả vận động ủng hộ chương trình “Máy tính cho em” của ngành giáo dục tỉnh với tổng số tiền khoảng 2,278 tỷ đồng. Cùng đó là 2 tỷ đồng Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ. Để thiết thực, hiệu quả cao nhất đối với dạy học trực tuyến, các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương cần nhanh chóng triển khai hiện thực hóa Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Tại buổi phát động “Máy tính cho em”, cơ quan văn phòng Sở GDĐT đã quyên góp được trên 20 triệu đồng

NGÀNH GIÁO DỤC VÀO CUỘC NHIỆT TÂM

“Sóng và máy tính cho em” là chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực, vừa góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ năm học trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19; vừa ý nghĩa nhân văn của truyền thống cao đẹp người Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và toàn xã hội tích cực vào cuộc triển khai Chương trình này hiệu quả nhất.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch CĐGD Ngô Văn Sơn cho biết, ngày 11/11/2021, lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo cùng CĐGD đã họp bàn thống nhất trình xin ý kiến UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động và các phương án thành lập quỹ, đấu thầu mua sắm, trao tặng thiết bị… ở 03 giai đoạn theo Hướng dẫn của Bộ GDĐT. “Công đoàn giáo dục tỉnh sẽ chuyển toàn bộ số tiền vận động quyên góp vào tài khoản Quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn để thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Sở Tài chính mở, cung cấp”, ông Ngô Văn Sơn nói.

Số tiền 2,278 tỷ nêu trên được phối hợp phát động giữa Công đoàn ngành và Sở GDĐT Lâm Đồng từ ngày phát động 17/9/2021 đến hết ngày 15/11/2021, thông qua 02 tài khoản Viettinbank và Agribank, do CĐGD Lâm Đồng đứng tên. Ngay ngày phát động, ba lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng là Thường trực Tỉnh ủy đã quyên góp 50 triệu đồng. Sau đó phong trào được hưởng ứng nhiệt tình trong toàn ngành giáo dục. Kết quả đã khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trường học, công đoàn các cấp, sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành...Chủ tịch Ngô Văn Sơn đã thay mặt lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành bày tỏ lời biết ơn, tri ân sâu sắc đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trường học, công đoàn cùng cấp và đội ngũ trong toàn ngành.

CẦN PHỐI HỢP NHANH, HIỆU QUẢ GIỮA CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 07/10/2021, Bộ GDĐT ban hành Quyết định số 08 về Quy chế hoạt động của Ban Tiếp nhận, điều phối tiền, máy tính của chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Theo đó, “Việc tiếp nhận, điều phối tiền, máy tính phải đảm bảo đúng quy định pháp luật; công khai, minh bạch; đúng mục đích, đúng đối tượng, phạm vi của Chương trình; kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả”. Về đối tượng thụ hưởng, Bộ GDĐT chia thành 02 giai đoạn, giai đoạn 1 (trong năm 2021) là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ tử vong do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học trực tuyến…Giai đoạn 2 (2022-2023) tiếp tục phát động Chương trình để huy động mọi nguồn lực xã hội, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chưa có máy tính để học trực tuyến.

Trước đó, ngày 23/9/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cũng ban hành Văn bản số 3693 gửi Bộ GDĐT về việc khuyến nghị các tiêu chí kỹ thuật (cấu hình) cơ bản đối với các thiết bị trao tặng thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Trong đó cụ thể về chủng loại, cấu hình và chất lượng thiết bị, chính sách sau bán hàng…Hai Bộ trưởng Bộ GDĐT và Bộ TTTT cũng đã ký Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình này ngay tháng 9/2021.

Ngày 04/11/2021, Bộ GDĐT tiếp tục có Công văn số 5052 việc triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Bộ đề nghị các sở GDĐT tổ chức thực hiện, hướng dẫn báo cáo nhu cầu hỗ trợ máy tính cho học sinh, cập nhật thông tin tiếp nhận tài trợ và báo cáo thông tin tiếp nhận, bàn giao máy tính cho học sinh.

Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 6702 về việc thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố. UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng và nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện để hỗ trợ máy tính kịp thời, đúng quy định. UBND tỉnh còn chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chuyển nguồn vận động tài trợ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9, năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và Công ty cổ phần Golden City sang Quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn để thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Số lượng phường, xã, thị trấn “vùng xanh” đang có xu hướng giảm, “vùng vàng”, “vùng cam” tăng và đã có “vùng đỏ”. Cả 12 huyện, thành phố đều có ca COVID-19 (tính đến sáng 16/11, Lâm Đồng đã có 1.353 ca). Để đảm bảo phòng dịch COVID-19, việc tổ chức dạy học trực tiếp chưa thể thực hiện được sớm ở một số trường học. Hiện, nhiều trường đang tổ chức dạy học trực tuyến. Theo tìm hiểu sơ bộ, nhiều trường có điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến còn nhiều khó khăn (chất lượng đường truyền không đảm bảo, tỷ lệ cao về học sinh không có thiết bị học). Vì vậy, mong Lâm Đồng sớm triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đạt được như mục tiêu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

MINH ĐẠO