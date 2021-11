Phòng CSGT Công an tỉnh:

(LĐ online) - Sáng 20/11/2020, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với UBND xã Tân Lâm, huyện Di Linh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho bà con Nhân dân thôn 7, xã Tân Lâm, huyện Di Linh. Đây là thôn có tới hơn 90% bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ Phòng CSGT tuyên truyền về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã giới thiệu một số kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, điểm qua một số vấn đề nổi cộm về TTATGT của tỉnh thời gian gần đây, lồng ghép với đó là các tình huống, những vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia, không làm chủ tốc độ và những hành vi vi phạm thường gặp ở nông thôn và các chế tài xử phạt về TTATGT theo Nghị định 100/NĐ-CP. Thông qua các vụ việc, tình huống thực tế, các clip, hình ảnh chân thực, gần gũi với đời sống hằng ngày của bà con vùng nông thôn, các chiến sỹ CSGT đã khéo léo truyền tải các nội dung tuyên truyền trực quan sinh động, thu hút sự chú ý lắng nghe, tìm hiểu của bà con.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của bà con dân tộc thiểu số, tại buổi tuyên truyền này, các chiến sỹ CSGT cùng với Đảng uỷ, UBND xã Tân Lâm cũng đã phối hợp với Công ty xe máy Tâm Anh trao tặng bà con 50 mũ bảo hiểm, nhắc nhở bà con tạo thói quen đội mũ bảo hiểm ngay cả khi lưu thông ở quãng đường ngắn trong thôn và phát tờ rơi về an toàn giao thông.

Tặng mũ bảo hiểm cho người dân

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, hoạt động tuyên truyền về ATGT của Phòng CSGT Công an tỉnh vẫn được duy trì nhưng hầu hết đều được tổ chức thông qua hình thức online. Thời gian tới, để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người bị thương, số người chết), Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, đặc biệt là ở vùng nông thôn.

NGUYỄN NGHĨA