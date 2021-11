Sơ kết đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy

(LĐ online) - Ngày 18/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến Công an 63 tỉnh thành trong cả nước, sơ kết thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh do Bộ Công an phát động.

Hội nghị sơ kết tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, có Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh tham dự.

Theo thống kê, từ ngày 15/4/2021 đến 15/11/2021, toàn quốc đã xảy ra 1.218 vụ cháy, làm 46 người chết, 58 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 120,66 tỷ đồng. Trong đó, có 467 vụ cháy nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tại Lâm Đồng, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời, xây dựng 2 kế hoạch triển khai đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Sau 7 tháng thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND cấp huyện, thành phố triển khai đợt cao điểm này. Lãnh đạo UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an xã thực hiện nội dung này và là lực lượng nòng cốt, tham mưu tích cực thành lập các đoàn kiểm tra theo kế hoạch. Lãnh đạo UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã quan tâm tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nên công tác triển khai được thuận lợi.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và hướng dẫn chỉ đạo của Cục nghiệp vụ Bộ công an, Công an tỉnh tổ chức thành công hội nghị triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và tiến hành phân cấp quản lý, triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho công an cấp huyện, thành phố. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền 9.940 buổi với 124.244 lượt người tham dự. Tuyên truyền thông qua lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể…, tại khu dân cư; tuyên truyền bằng tờ rơi, băng rôn; gửi tin nhắn đến số điện thoại của người dân; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền loa phát thanh… Tiến hành kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 283.615 lượt theo định kỳ; ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 283.615 cơ sở…

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Lâm Đồng đang tập trung cho công tác phòng chống dịch phòng chống dịch Covid-19; thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, do vậy việc tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chưa được đồng bộ, đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và triển khai đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đây là nội dung phải duy trì thường xuyên. Tiếp tục tham mưu cho UBND các huyện, thành phố tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho UBND cấp xã, lực lượng công an xã nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình theo quy định 136/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra công an các huyện, thành phố trong việc chỉ đạo công an cấp xã, tham mưu UBND cấp xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo quy định mới, không buông lỏng quản lý, bỏ trống địa bàn, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

