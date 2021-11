Trao hơn 7.000 túi an sinh cho người dân khó khăn

Theo thông tin từ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, hưởng ứng Chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động, từ ngày 15/9 đến nay, đã có 7.005 túi an sinh được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong đó có 6.905 túi lương thực và 100 túi thuốc.

Các túi an sinh chủ yếu được gởi đến người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số phường thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Bảo Lâm, Khu nội trú Trường Đại học Đà Lạt, các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai,... Mỗi “Túi quà an sinh” gồm lương thực, thực phẩm cho người dân sử dụng trong vòng 1 tuần trị giá 250.000 đồng/túi, hoặc “Túi thuốc an sinh” bao gồm thuốc cơ bản phòng, chống COVID-19 theo danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế có giá trị 150.000 đồng/túi.

Chương trình “Triệu túi an sinh” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai từ ngày 20/8 đến khi công bố hết dịch COVID-19, nhằm đồng hành, giúp đỡ những người dân nghèo và những nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, tương thân, tương ái của tuổi trẻ Lâm Đồng. Mỗi túi an sinh được chuyển đến tận tay người dân là sự quan tâm, san sẻ yêu thương, qua đó giúp người dân vững vàng vượt qua khó khăn do đại dịch.

V.QUỲNH