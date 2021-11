Trao yêu thương cho người dân vùng dịch

“Giúp đỡ người dân khó khăn tại các vùng dịch COVID-19 như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu là vợ chồng tôi đang giúp cộng đồng, chính gia đình và người thân của mình vượt qua đại dịch”. Với suy nghĩ đó, vợ chồng anh Tuấn, chị Tiên đã bỏ ra hàng tỷ đồng để mua hàng trăm tấn rau tiếp sức cho người dân các vùng dịch trong nhiều tháng qua!

Anh Phạm Anh Tuấn trao tặng quà cho người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP Bảo Lộc

• HƯỚNG VỀ NGƯỜI DÂN VÙNG DỊCH

Từ những ngày dịch COVID-19 bắt đầu diễn biến phức tạp, lan rộng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai vào cuối tháng 6/2021, vợ chồng anh Phạm Anh Tuấn và chị Lê Nguyên Tiên (ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) đã dành hết thời gian, tâm sức cho công tác thiện nguyện. Anh Phạm Anh Tuấn tâm sự: “Để tấm lòng của mình hướng về bà con các vùng dịch được thuận lợi và nhanh chóng, nếu chỉ có vợ chồng mình thôi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Thấu hiểu điều đó, vợ chồng mình đã liên hệ với Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc để cùng phối hợp thực hiện. Từ ngày 24/6, vợ chồng mình cùng Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc đã chọn văn phòng kinh doanh của gia đình tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) làm nơi trung chuyển, tập kết các loại rau, củ, quả cho các chuyến xe yêu thương. Cứ thế, đều đặn mỗi ngày, gia đình mình có từ 1-2 xe nông sản lăn bánh hướng về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai để tiếp sức miễn phí cho các lực lượng tuyến đầu và người dân chống dịch. Mỗi chuyến xe yêu thương đi tới các vùng dịch đều được Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc liên hệ địa điểm trước nên rất thuận lợi và nhanh chóng đến với bà con”.

Theo chia sẻ của vợ chồng anh Tuấn, chị Tiên, rau, củ, quả cho các chuyến xe yêu thương, đều được anh chị tự bỏ tiền túi để mua lại giá rẻ của người dân tại 2 huyện Đức Trọng và Đơn Dương. Ông Nguyễn Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc, cho biết: “Trong đợt dịch COVID-19 thứ 4, vợ chồng anh Tuấn, chị Tiên là một trong những “Tấm lòng vàng” luôn đồng hành, gắn kết cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo. Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 9 vừa qua, ngày nào chúng tôi cũng bố trí các tình nguyện viên có mặt tại huyện Đức Trọng để cùng vợ chồng anh Tuấn, chị Tiên chất đầy rau, củ, quả cho các chuyến xe yêu thương. Theo thống kê, trong suốt thời gian qua, vợ chồng anh Tuấn, chị Tiên đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố đóng góp hơn 700 tấn rau, củ, quả các loại với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng để tiếp sức cho người dân TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu... chống dịch COVID-19. Những gì vợ chồng anh Tuấn, chị Tiên đã và đang chia sẻ với người khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thật đáng quý và trân trọng”.

• ĐỒNG HÀNH BẰNG CẢ TẤM LÒNG

Từ giữa tháng 10 đến nay, dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về cơ bản đã dần được khống chế và chuyển qua trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hoàn cảnh yếu thế, khó khăn cần được giúp đỡ để ổn định cuộc sống sau thời gian gồng mình chiến đấu với dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, hiện nay, mỗi tuần, vợ chồng anh Tuấn vẫn có 1-2 chuyến xe yêu thương mang rau, củ, quả về thành phố mang tên Bác để phối hợp với các nhóm thiện nguyện trao tặng cho bà con.

Cùng với đó, trong thời gian qua, vợ chồng anh chị còn hỗ trợ các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn TP Bảo Lộc 5 xe nông sản, với khoảng 25 tấn; trao tặng gần 2 tấn gạo và 250 phần quà trung thu cho người khó khăn, trẻ em nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP Bảo Lộc. Đặc biệt, từ tháng 9/2021 đến nay, vợ chồng anh chị còn tham gia vào Đội trợ táng Nhân ái do Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc thành lập để giúp đỡ các trường hợp khó khăn, vô gia cư.

Ông Nguyễn Thành Tứ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc, cho biết: “Đội trợ táng Nhân ái được thành lập để hỗ trợ công tác hậu sự, mai táng cho những bệnh nhân nghèo, người vô gia cư không may qua đời. Tất cả các chi phí đều được các thành viên trong đội hỗ trợ miễn phí hoàn toàn. Từ tháng 9 đến nay, Đội trợ táng Nhân ái đã giúp đỡ, lo hậu sự cho 3 trường hợp bệnh nhân nghèo, người vô gia cư. Hiện tại, vợ chồng anh Tuấn, chị Tiên đang là đội trưởng của đội để tài trợ chi phí và vận động các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ cho các trường hợp yếu thế, kém may mắn sau khi qua đời. Thay mặt Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc, tôi xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc tới những tình cảm và đóng góp của anh Tuấn, chị Tiên cho công tác từ thiện, nhân đạo của địa phương. Qua đó, có những đóng góp quý báu cho công tác an sinh xã hội nói chung”.

