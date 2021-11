Trường vùng sâu nỗ lực thực hiện mục tiêu kép

Với đặc điểm của một ngôi trường vùng sâu hai cấp học, đa số học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, Trường THCS&THPT Đạ Nhim (huyện Lạc Dương) nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy - học cùng với đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường.

Trường THCS&THPT Đạ Nhim đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 trong dạy và học

• XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẢM BẢO AN TOÀN

Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay ngay tại cổng trường đã trở thành việc làm quen thuộc hàng ngày khi đến trường của học sinh Trường THCS&THPT Đạ Nhim hơn 2 tháng qua. Hay vào 15 phút sinh hoạt đầu giờ hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe học sinh; những giờ ra chơi thông tin về dịch COVID-19 được nhà trường phát qua loa phát thanh... đã giúp giáo viên, học sinh nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thầy Hoàng Viết Phương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Đạ Nhim cho biết, nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 20/9, khi năm học mới tại Lâm Đồng chính thức bắt đầu. Nhà trường xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. “Là ngôi trường hai cấp học, lại nhường điểm trường cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương để làm khu cách ly tập trung, học sinh về học tại trường chính đông nên công tác phòng, chống dịch lại càng phải được chú trọng. Nhà trường đã trang bị hệ thống rửa tay bằng nước sạch, có xà phòng khử khuẩn. Tại các lớp học bố trí nước sát khuẩn để các em học sinh thường xuyên sát khuẩn tay. Chuẩn bị cơ sở vật chất như phòng y tế, phòng cách ly tạm thời, mua sắm trang thiết bị y tế, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang, xà phòng... để phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời, nhà trường cũng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách in panô, áp phích treo những nơi dễ nhìn và có nhiều người qua lại, in quy trình rửa tay để trước các vòi nước; dùng tài liệu, clip của Bộ Y tế giới thiệu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó tăng cường hệ thống thông tin liên lạc với phụ huynh học sinh qua các kênh thông tin mạng xã hội, sổ liên lạc điện tử... để cùng với gia đình theo dõi sức khỏe học sinh, cung cấp thông tin về hoạt động phòng, chống dịch của nhà trường, địa phương...”, thầy Phương chia sẻ.

Hiện Trường THCS&THPT Đạ Nhim chỉ tổ chức cho học sinh học chính khóa một buổi tại trường, cấp THCS học buổi sáng, THPT học chiều và không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm, ngoại khóa... Đồng thời, nhà trường bố trí giờ vào lớp, ra chơi, tan học khác nhau để tránh việc học sinh tập trung đông và thông báo cho phụ huynh giờ đưa, đón con em. Mỗi ngày một lần, sau giờ học nhà trường tổ chức cho giáo viên, học sinh vệ sinh, khử trùng lớp học, bàn ghế, chỗ ngồi, dụng cụ thiết bị dạy học...

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã xây dựng phương án xử trí khi có yếu tố liên quan đến COVID-19 và xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cho học sinh nếu phải nghỉ học vì dịch COVID-19.

• NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Được phát triển từ Trường THCS Đạ Nhim, thời gian qua Trường THCS&THPT Đạ Nhim luôn chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Do đó, kết quả chất lượng giáo dục hai mặt đã có bước phát triển. Năm học 2020-2021, nhà trường có 10 học sinh tham gia học sinh giỏi các cấp, trong đó 7 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở các bộ môn Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Ngữ văn; 2 đề tài tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, có 1 đề tài đoạt giải Ba.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Năm học 2020-2021, nhà trường có 12 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, 6 giáo viên cấp THCS đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên THPT đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh.

“Nhà trường động viên cán bộ, giáo viên thường xuyên học hỏi, thay đổi nhằm thực hiện đổi mới cách quản lý, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhằm thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018 bắt đầu cho Chương trình lớp 6 từ năm học 2021-2022. Đồng thời, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, dựa trên các nguồn kinh phí được giao, nhà trường đã xây dựng dự toán theo thực tế, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao, ưu tiên các nguồn lực về con người, tài chính và cơ sở vật chất cho công tác đổi mới và áp dụng triển khai dạy học sách giáo khoa lớp 6 từ năm học 2021-2022; vận động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân hỗ trợ phát học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vươn lên trong học tập, trồng cây xanh trong và ngoài nhà trường...”, thầy Phương cho biết thêm.

TUẤN HƯƠNG