Cát Tiên: Nỗ lực nâng chỉ số cải cách hành chính

Hai năm liền gần đây, Cát Tiên đều đứng vị trí thứ 11/12 huyện, thành trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Lâm Đồng. Vì vậy, trong năm 2021 này huyện đang nỗ lực để cải thiện thứ hạng.

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Cát Tiên

• NHIỀU ĐIỂM ĐẠT THẤP

Theo bảng xếp hạng chỉ số CCHC của UBND tỉnh Lâm Đồng công bố, trong năm 2020, Cát Tiên đạt 86,23 điểm, trong đó điểm của huyện tự đánh giá đã qua thẩm định của tỉnh đạt 56,22/65 điểm; điểm điều tra xã hội học đạt 30,01/35 điểm. Với điểm số đạt được này (chỉ duy nhất cao điểm hơn một huyện vùng sâu khác là Đam Rông) Cát Tiên vẫn tiếp tục xếp thứ 11/12 huyện, thành của tỉnh. Năm 2019 Cát Tiên cũng xếp vị trí thứ 11/12 huyện, thành của Lâm Đồng.

Trong 8 chỉ số thành phần theo lĩnh vực, một nửa chỉ số này Cát Tiên đạt điểm tối đa nhưng còn một nửa huyện bị mất điểm. Cụ thể, 4 chỉ số đạt điểm tối đa gồm chỉ số công tác chỉ đạo điều hành CCHC đạt 10/10 điểm; chỉ số cải cách thể chế đạt 8,5/8,5 điểm; chỉ số cải cách thủ tục hành chính đạt 6,5/6,5 điểm và chỉ số cải cách tổ chức bộ máy đạt 4,25/4,25 điểm.

Trong 4 chỉ số bị mất điểm, có những chỉ số mất điểm khá nhiều. Trong đó, chỉ số nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện chỉ đạt 8,5/10 điểm; chỉ số về hiện đại hóa hành chính đạt 8,25/12 điểm; chỉ số đổi mới cơ chế quản lý tài chính công đạt 5,22/6,75 điểm và chỉ số thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chỉ đạt 5/7 điểm.

Nếu so sánh Cát Tiên với 12 huyện, thành phố trong tỉnh theo từng chỉ số thành phần, với chỉ số công tác chỉ đạo điều hành CCHC, huyện Cát Tiên đứng thứ 8/12; chỉ số về cải cách thể chế, Cát Tiên đứng 7/12; cải cách thủ tục hành chính, Cát Tiên đứng 5/12; chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cát Tiên xếp 8/12; chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Cát Tiên đứng 11/12; còn đổi mới cơ chế quản lý tài chính công, Cát Tiên đứng thứ 7/12; chỉ số hiện đại hóa hành chính, Cát Tiên đứng thứ 9/12; chỉ số thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Cát Tiên đứng thứ 12/12. Riêng điều tra xã hội học, với việc khảo sát ý kiến người dân và doanh nghiệp đánh giá 3 loại hình dịch vụ công, Cát Tiên chỉ đạt 30,01/35 điểm, đứng ở cuối bảng xếp hạng 12/12 huyện, thành.

• MẤT ĐIỂM VÌ ĐÂU?

Nhiều nguyên do mất điểm được huyện Cát Tiên chỉ ra. Theo ông Trần Quốc Doanh, Trưởng Phòng Nội vụ Cát Tiên, đó là việc một số thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện chưa nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác chỉ đạo; việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của huyện trong năm 2020 chỉ đạt 97,1% so với kế hoạch tỉnh giao; vẫn còn có xã, thị trấn không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách so với kế hoạch được giao.

Trong xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, huyện bị trừ điểm vì có một lãnh đạo cấp phòng và 1 viên chức trong huyện bị xử lý kỷ luật. Trong chỉ số đổi mới cơ chế quản lý tài chính công, hiện trên địa bàn huyện theo ông Doanh mới chỉ có một đơn vị là Ban Quản lý Dự án và Đầu tư công trình công cộng tự chủ về mặt tài chính nên huyện cũng chưa đạt điểm tối đa được.

Trong hiện đại hóa hành chính, việc sử dụng hộp thư điện tử cá nhân không đầy đủ; việc sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản, gửi văn bản qua trục liên thông còn hạn chế; việc đăng văn bản chỉ đạo của huyện trên trang thông tin điện tử huyện chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu; việc cập nhật hồ sơ phát sinh vào hệ thống một cửa điện tử của các xã, thị trấn cũng chưa đầy đủ; hồ sơ tiếp nhận, gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của huyện dưới 95%; chưa thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ trễ hạn đã khiến tỷ lệ hài lòng của người dân qua điều tra xã hội học còn thấp nên kéo điểm chỉ số CCHC của huyện xuống thấp.

• NHỮNG NỖ LỰC

Một kế hoạch khắc phục cho từng tiêu chí cụ thể trong công tác CCHC đã được Cát Tiên đưa ra nhằm nâng chỉ số CCHC của huyện trong năm nay cũng như cho những năm kế tiếp.

Trước nhất, trong chỉ đạo, điều hành, theo ông Doanh, huyện đang đẩy mạnh việc tuyên truyền CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Huyện trong năm cũng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Huyện yêu cầu đơn vị chức năng cần phải đăng tải kịp thời và đầy đủ các văn bản chỉ đạo của huyện trên trang thông tin điện tử huyện; tăng cường việc cập nhật giao dịch giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, không để sai sót; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức sử dụng và phát huy tốt hộp thư điện tử cá nhân được cấp; thực hiện việc kiểm tra, rà soát, thu hồi địa chỉ hộp thư công vụ đối với các trường hợp chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc không có nhu cầu sử dụng.

Cát Tiên cũng tăng cường vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong huyện sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến. Tính trong 9 tháng đầu năm nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết mức độ 3 trên địa bàn huyện là 1.545 hồ sơ; mức độ 4 là 87 hồ sơ.

Cát Tiên cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; chú trọng đến công tác hướng dẫn người dân về quy trình giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa việc người dân đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân bằng văn bản khi giải quyết hồ sơ quá hạn...

Nhờ chấn chỉnh, trong 9 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ của huyện đã tăng lên. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa UBND huyện 3.487 hồ sơ, huyện đã giải quyết 3.424 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 3.356 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98%, còn 68 hồ sơ quá hạn (tỷ lệ 2%), chưa giải quyết trong hạn 63 hồ sơ. Với cấp xã, thị trấn, toàn huyện đã tiếp nhận 18.960 hồ sơ, toàn bộ đã được giải quyết đúng hạn.

“Chúng tôi đang cố gắng hết sức trong khả năng của mình để nâng điểm chỉ số CCHC trong năm nay. Huyện cũng đang đề nghị tỉnh hỗ trợ hệ thống kết nối trực tuyến đến các xã, thị trấn trong huyện để thuận tiện cho việc chỉ đạo” - ông Doanh cho biết.

VIẾT TRỌNG