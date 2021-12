Đà Lạt: Học sinh học trực tiếp, các trường tiểu học phòng dịch nghiêm ngặt

(LĐ online) - Ngày 27/12, học sinh các trường trên địa bàn TP Đà Lạt đã quay trở lại học trực tiếp sau hơn 3 tháng học trực tuyến. Mọi công tác phòng chống dịch và kế hoạch dạy học trực tiếp được các trường chuẩn bị, triển khai chặt chẽ. Riêng với cấp tiểu học, các em chưa đủ tuổi tiêm vắc xin, do đó, việc phòng dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh được các trường tiểu học thực hiện nghiêm ngặt.

Giáo viên vệ sinh lớp học trước khi đón học sinh quay lại trường

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Phường 2), trong ngày đầu quay trở lại trường học trực tiếp, ngay từ sớm, phụ huynh đã đưa con em đến trường để nhận lớp. Không vượt qua dây ngăn cách, phụ huynh chỉ đứng ngoài cổng trường, các em sẽ được giáo viên đón và đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Buổi học đầu tiên, học sinh được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.

Ngày đầu các con trở lại trường học, phụ huynh không tránh khỏi lo lắng. Anh Đỗ Phan Anh - Phó trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi chia sẻ: “Tâm lý của đa số phụ huynh lúc này là vừa mừng, vừa lo. Mừng vì học trực tiếp con có thể tiếp thu kiến thức tốt hơn, lo vì đây là ngày đầu các con quay trở lại trường học, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tôi cũng yên tâm phần nào vì trường có sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn cho các con. Trước khi đưa con đến trường, chúng tôi cũng đã dặn dò, chỉ dẫn các con các biện pháp phòng dịch để tự bảo vệ sức khỏe chính mình”.

Năm học 2021 - 2022, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có hơn 1.400 học sinh với 30 lớp. Cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ sớm, nhà trường đã xây dựng các kế hoạch dạy học và phương án phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại học trực tiếp.

Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp

“Trở lại trường học trong điều kiện đặc biệt, nhà trường xác định giữ an toàn cho học sinh là ưu tiên hàng đầu. Vì các em chưa tiêm vắc xin nên cha mẹ khá lo lắng, do vậy, nhà trường đã trao đổi với phụ huynh từ trước, chuẩn bị các biện pháp bảo vệ phòng dịch cho các em và tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh khi cho con đến trường học” - cô Phượng cho hay.

Để ngăn chặn tối đa nguy cơ lây nhiễm, ngoài vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ trường lớp, trước đó, các cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường đều được xét nghiệm nhanh Covid-19. Việc xét nghiệm Covid-19 sẽ được nhà trường thực hiện hàng tuần. Ngoài ra, trường cũng chuẩn bị các máy rửa tay tự động, khẩu trang dự phòng và máy đo thân nhiệt để giữ an toàn cho các em trước khi vào lớp. Để tránh học sinh tập trung đông cùng một thời điểm, các em sẽ ra chơi xen kẽ và ra về cách khoảng thời gian.

Riêng với nhiệm vụ đảm bảo chất lượng dạy và học, cô Phượng cho biết, trong tuần đầu tiên, trường tập trung củng cố, ôn tập kiến thức cho học sinh. Giáo viên nắm bắt khả năng học của từng em, từ đó có kế hoạch dạy học, ôn tập phù hợp. Nhất là đối với khối lớp 1 và lớp 2, nhà trường tổ chức ôn, dạy lại các kiến thức cơ bản như kỹ năng đọc, viết tính toán trước khi dạy các bài học khác.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Nam Hồ (Phường 11), việc đảm bảo phòng dịch khi đón học sinh trở lại trường cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Là trường vùng ven, năm học này nhà trường có 440 học sinh với 11 lớp. Cô Phạm Thị Thảo - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Quanh khu vực trường có nhiều điểm du lịch, nguy cơ lây nhiễm dịch cao, do vậy, khi đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhà trường thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan”.

Theo đó, hiện, nhà trường tổ chức dạy 1 buổi/ ngày với thời lượng 5 tiết, phân chia lớp 1, 2, 5 học buổi sáng và lớp 3, 4 học chiều. Trước khi học sinh đi học trở lại, nhà trường đã tập huấn cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trường về các biện pháp phòng chống dịch, các triệu chứng của bệnh Covid-19 và phun khử khuẩn toàn bộ trường, lớp. Mặt khác, các lớp đều được chuẩn bị nước uống hợp vệ sinh và khu vực rửa tay bằng xà phòng. Đồng thời, thông qua nhóm zalo lớp, giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi nhiệt độ; khi con có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần thông tin ngay cho nhà trường.

Để đảm bảo an toàn khi các em học tại trường, nhà trường cho học sinh ra chơi chéo theo các khung giờ khác nhau, chủ yếu là giải lao tại lớp học. Đặc biệt, trong trường hợp phát hiện học sinh mắc một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19, trường sẽ cho lớp tạm ngừng học. Cán bộ y tế trường học mặc quần áo bảo hộ đưa trường hợp đó đến phòng cách ly được trường bố trí từ trước để điều tra dịch tễ. Sau đó, thông báo cho địa phương và cơ quan chức năng để xử lý.

Giáo viên hướng dẫn các em biện pháp phòng dịch trong buổi học đầu tiên

Năm học 2021 - 2022, Đà Lạt có 66 trường trực thuộc thành phố, với hơn 1.100 lớp thuộc các khối THCS, tiểu học và mầm non; tổng số hơn 41.000 học sinh. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đà Lạt, tỷ lệ học sinh ngày đầu đến trường học trực tiếp ở bậc THCS đạt 96,7%, bậc tiểu học đạt 81,3%. Trong khi đó, ở bậc mầm non có 21/34 trường tổ chức dạy, tỉ lệ các cháu ra lớp chỉ 20,8%. Theo đánh giá, phần lớn các cháu mầm non chưa đến trường là do phụ huynh lo ngại khi lứa tuổi này chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và kỹ năng tự chăm sóc, bảo vệ bản thân còn hạn chế.

Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đà Lạt Tăng Thị Hằng cho biết, từ ngày 27/12 đến 31/12, các trường tiểu học tạm thời tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày và đảm bảo không quá 50% học sinh toàn trường học cùng một thời điểm. Sau ngày 4/1/2022, tùy vào tình hình thực tế, các trường có thể triển khai dạy học 2 buổi/ngày sau khi được thống nhất của phòng.

Việc triển khai hoạt động bán trú tại trường phải đảm bao nghiêm các quy định, biện pháp phòng dịch. Các cơ sở giáo dục mầm non, tùy vào tình hình thực tế của đơn vị để điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục. Đồng thời, điều chỉnh phương án trong các hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh, chơi và học theo chế độ sinh hoạt của trẻ phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

“Hiện tại, các trường đều chuẩn bị nghiêm túc và triển khai chu đáo các kế hoạch dạy học và phòng chống dịch Covid-19. Trong ngày đầu quay lại dạy học trực tiếp, các biện pháp phòng dịch được thực hiện nghiêm, hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên. Cùng với đó, các trường đều xây dựng kịch bản để kịp thời cách ly xử lý khi phát hiện các trường hợp học sinh nghi nhiễm Covid-19. Phòng cũng đã chỉ đạo các trường, bên cạnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cần tiếp tục duy trì dạy học trực tuyến với các nội dung phù hợp để vừa đảm bảo tiến độ chương trình năm học cũng như phòng dịch an toàn”- bà Hằng cho biết thêm.

NHẬT QUỲNH