Thủy điện Đại Ninh – Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng tri ân khách hàng EVN năm 2021

(LĐ online) - Công ty Thủy điện Đại Ninh đã kiên trì phấn đấu, thích ứng an toàn, linh hoạt vượt qua đại dịch, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng Công ty Phát điện 1 giao trong năm 2021.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2021) và hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2021 của EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Tổng công ty Phát điện 1 với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19”, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã kiên trì phấn đấu, thích ứng an toàn, linh hoạt vượt qua đại dịch, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng Công ty Phát điện 1 giao trong năm 2021, sản lượng điện dự kiến đạt 1,27 tỷ kWh (170% kế hoạch); triển khai các hoạt động hướng đến việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với mong muốn góp phần chung tay cùng địa phương phòng chống dịch hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho Nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Trong ngày 10/12/2021, Công ty đã ủng hộ 120 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng, 100 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống dịch tỉnh Bình Thuận, 50 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống dịch huyện Đức Trọng và xã Ninh Gia, 30 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống dịch huyện Bắc Bình. Trước đó, vào tháng 6/2021, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, Công ty đã vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp 70 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống dịch của địa phương.

Công ty Thủy điện Đại Ninh đóng góp 120 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh các hoạt động trên, vào ngày 01/12/2021, Công ty đã thực hiện đợt tuyên truyền hàng năm cho học sinh và Nhân dân địa phương về quy trình vận hành hồ chứa; phương án bảo vệ, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thủy điện Đại Ninh và quy định về bảo vệ hành lang thoát lũ. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ hồ, đập, hành lang thoát lũ và trang bị các kiến thức cần thiết trong việc phòng chống thiên tai, xả lũ hồ chứa đảm bảo tuyệt đối an toàn, giảm tối đa thiệt hại hạ du công trình thủy điện. Nhân dịp này, Công ty đã trao các phần quà trị giá 56 triệu đồng cho các gia đình khó khăn, có đất thu hồi để xây dựng công trình trên địa bàn xã Ninh Gia, Phú Hội, Tà Hine và các học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Trường THCS Ninh Gia. Ngoài ra, trong năm 2021, Công ty đã tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng như thăm hỏi, hỗ trợ 4 gia đình chính sách tại xã Ninh Gia, Phú Hội với số tiền 2 triệu đồng/tháng; ủng hộ công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo tại địa phương với tổng số tiền 264 triệu đồng.

Công ty Thủy điện Đại Ninh tuyên truyền tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình (thời điểm chưa phát sinh Covid-19)

Chương trình Tháng tri ân khách hàng là hoạt động thường niên, vì xã hội, vì cộng đồng của EVN, của Tổng Công ty Phát điện 1 và được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công nhân viên Công ty. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của EVN hướng tới tất cả các khách hàng sử dụng điện và sự cảm kích của Tổng Công ty Phát điện 1 đến những người dân trên địa bàn chịu ảnh hưởng bởi việc xây dựng, vận hành các công trình nguồn điện trực thuộc. Nhân dịp này, Công ty Thủy điện Đại Ninh chân thành cám ơn Chính quyền địa phương các cấp tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, quý khách hàng, đối tác, các cơ quan truyền thông đã luôn chỉ đạo, đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ để Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021 do Huyện ủy Đức Trọng và Tổng Công ty Phát điện 1 giao.

LÊ VĂN THANH