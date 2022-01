Bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(LĐ online) - Ngày 7/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ký công văn gửi các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố yêu cầu thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán để phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh: Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này; tập trung nỗ lực cao nhất công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, Nhân dân ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Không tổ chức đón tiếp khách đến thăm, chúc Tết cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Tết. Có kế hoạch phân công trực Tết, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn; chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp (dưới mọi hình thức); không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan.

Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương tập trung ngày vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022,..

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương: Thực hiện hiệu quả Quy định tạm thời về "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Chủ động các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh Covid-19 và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; đẩy mạnh truyền thông “thông điệp 5K” và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ 2 mũi và mũi thứ 3 vắc xin phòng Covid-19,…

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, gồm: Sở Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Sở Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, UBND các huyện, thành phố tuỳ chức năng nhiệm vụ của mình, chủ trì phối hợp:

Thực hiện nghiêm và hiệu quả Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cấp chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu tại Chỉ thị này tại địa phương mình, đặc biệt chú trọng việc kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân nhất là các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai và dịch bệnh Covid-19, bảo đảm mọi người dân đón Tốt vui tươi, an toàn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách;…

C.THÀNH