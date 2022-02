''Mẹ đỡ đầu'' 49 trẻ mồ côi

(LĐ online) - Ngày 28/2, thông tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã nhận đỡ đầu 49 trẻ mồ côi tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh; trong đó có một số trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19.

Các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Trong đó, Hội LHPN thành phố Bảo Lộc và Hội LHPN các xã, phường trên địa bàn thành phố nhận đỡ đầu số lượng trẻ mồ côi nhiều nhất với 10 trẻ; các cấp Hội LHPN huyện Đạ Huoai nhận đỡ đầu 7 trẻ mồ côi; các cấp Hội LHPN huyện Đạ Tẻh nhận đỡ đầu 6 trẻ mồ côi; các cấp hội LHPN huyện Bảo Lâm nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi; Hội LHPN huyện Đơn Dương nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi do dịch Covid-19… Một số cán bộ, hội viên phụ nữ cũng nhận làm “Mẹ đỡ đầu” cho một số trẻ mồ côi; công đoàn cơ sở cơ quan Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu 3 trường hợp mồ côi ở thành phố Đà Lạt.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Việt Nam phát động và triển khai từ ngày 20/10/2021 nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19. Đối tượng của chương trình là trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trẻ mồ côi chưa được nhận đỡ đầu hoặc ít nhận được sự hỗ trợ. Tùy điều kiện ở địa phương, Hội LHPN cấp tỉnh có thể mở rộng đối tượng nhận đỡ đầu là trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác.

