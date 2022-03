Đà Lạt: Tích cực chuyển đổi số, hướng đến thành phố thông minh

Để giải quyết các tác động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đà Lạt đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ trong công tác chuyên môn, quản lý Nhà nước cũng như phục vụ người dân và du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, hướng đến một thành phố thông minh.

Thông qua ứng dụng“ Đà Lạt Trực tuyến - iGov Connect”, người dân Đà Lạt có thể lấy số trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính. Trong ảnh: Người dân đang chờ trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Đà Lạt

• KHAI THÁC HIỆU QUẢ CÁC ỨNG DỤNG NỘI BỘ

Một trong những nhiệm vụ mà Đà Lạt ưu tiên đẩy mạnh gần đây chính là việc khai thác hiệu quả các ứng dụng nội bộ phục vụ công tác quản lý Nhà nước của thành phố.

Đến nay, Đà Lạt đã đưa vào khai thác các phần mềm nghiệp vụ như “Cấp phép xây dựng”, “Đăng ký kinh doanh”, giúp công chức tác nghiệp, giải quyết các thủ tục cấp phép lĩnh vực xây dựng và đăng ký kinh doanh nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tính đến nay, thành phố thông qua các ứng dụng này đã giải quyết được trên 7.600 hồ sơ cấp phép xây dựng; trên 6.600 hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Trong tháng 12//2020, Đà Lạt đã đưa vào khai thác phần mềm xử phạt vi phạm hành chính trong 2 lĩnh vực gồm xây dựng và văn hóa du lịch. Tính từ đầu tháng 1/2021 đến đầu tháng 1/2022, thành phố đã xử lý 228 trường hợp vi phạm trong đó có 179 trường hợp vi phạm trong trật tự, quản lý đô thị, xử phạt 2,3 triệu đồng và 49 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa thông tin, xử phạt gần 270 triệu đồng.

• TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI NGƯỜI DÂN - CHÍNH QUYỀN

Điển hình nhất trong kết nối này chính là Ứng dụng “Đà Lạt Trực tuyến - iGov Connect”.

Ứng dụng được cung cấp trên 2 nền tảng gồm máy điện thoại di động và trên máy tính, dễ khai thác, dễ sử dụng, dễ nâng cấp, bổ sung tính năng, có thể tác nghiệp trên cả điện thoại thông minh và trên máy vi tính nên cán bộ, công chức thành phố có thể tiếp nhận, xử lý, báo cáo kết quả nhanh chóng; công dân cũng dễ dàng khai thác các tính năng của ứng dụng và các phần mềm kèm theo.

Ứng dụng được phổ biến rộng rãi hiện nay đã giúp cho các phòng, ban, đơn vị của thành phố nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước trong nhiều lĩnh vực, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Như chính quyền Đà Lạt đánh giá, ứng dụng này đã thực sự là một chiếc cầu nối, một kênh tương tác hữu hiệu giữa người dân và chính quyền thành phố.

Đến nay, đã có trên 32.585 công dân tải và sử dụng Ứng dụng Đà Lạt trực tuyến với trên 229 nghìn lượt tương tác; đã có trên 51.260 công dân lấy số trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Đà Lạt.

Sau hơn 2 năm vận hành tính từ đầu tháng 6/2019 đến nay, thành phố đã tiếp nhận được trên 5.330 phản ánh tại hiện trường trong các lĩnh vực như quản lý, bảo vệ rừng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn hóa, du lịch, giá cả thị trường, trong đó nhiều nhất là trật tự đô thị và trật tự xây dựng với hàng nghìn phản ánh.

• CÔNG KHAI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Đà Lạt đã phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT Lâm Đồng để xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành dữ liệu 16 phường, xã và công bố trên Cổng thông tin công bố quy hoạch thành phố Đà Lạt tại địa chỉ http://quyhoach.dalatcity.org http://quyhoach.dalat.vn cũng như phần mềm trên thiết bị di động “Thông tin quy hoạch Đà Lạt” để công bố thông tin cho người dân dữ liệu các lĩnh vực trong quy hoạch đất đai, quy hoạch kiến trúc xây dựng, quy hoạch phân khu, dữ liệu giao thông, thông tin giá đất... trên nền tảng GIS (Hệ thống thông tin địa lý, viết tắt của cụm từ tiếng Anh Geographic Information Systems - GIS).

Thành phố đến nay đã số hóa dữ liệu 116.848 thửa đất cho 12 phường và 4 xã; số hóa dữ liệu quy hoạch cho 17 phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã được UBND tỉnh phê duyệt; số hóa dữ liệu giao thông với 207 đường, 577 cung đường và 625 hẻm.

Cổng thông tin công bố quy hoạch thành phố Đà Lạt còn cung cấp thông tin liên quan đến các dự án về chỉnh trang đô thị như việc xây dựng các khu chung cư mới, quy hoạch các khu đô thị, di dời nhà ở, tái kiến thiết các khu vực,...; giúp người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận với các thông tin này khi cần thiết. Tính từ tháng 1/2019 đến cuối tháng 2/2022 đã có trên 821.880 lượt truy cập trang, trung bình mỗi ngày hơn 520 lượt; có trên 38.400 lượt tải ứng dụng này.

• TĂNG CƯỜNG CÁC ỨNG DỤNG DU LỊCH THÔNG MINH

Đà Lạt cũng phối hợp với VNPT Lâm Đồng để hoàn thiện và đưa vào sử dụng Cổng thông tin du lịch ( https://dalatcity.org, http://dalat.vn ) và phần mềm ứng dụng “Dalat City”, qua đó, du khách có thể truy cập để tìm hiểu, cập nhật thông tin về thành phố Đà Lạt thông qua các cổng thông tin du lịch, mạng xã hội và các diễn đàn du lịch; đặt vé, phòng khách sạn qua mạng; tra cứu các sự kiện văn hóa, điểm đến, ẩm thực, giao thông, thời tiết; tương tác mạng xã hội trên suốt lịch trình; nhận các thông tin sự kiện về văn hóa, lễ hội, du lịch; đánh giá, góp ý về chất lượng dịch vụ, phục vụ của nhân viên, người phục vụ khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại đây.

Đến nay, Đà Lạt cũng đã cập nhật được 1.284 cơ sở lưu trú, 778 cơ sở ăn uống, 107 địa điểm du lịch, 85 địa điểm mua sắm, 506 điểm giải trí và 523 địa điểm tiện ích công cộng. Trên ứng dụng này, thành phố đã cung cấp thông tin bao gồm danh bạ Công an, ATM, cây xăng, bệnh viện, nhà thuốc, nhà xe, bãi đỗ xe... trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đến nay, đã có trên 951.800 lượt truy cập trung bình mỗi ngày là 1.500 lượt; tổng số lượt tải ứng dụng 20.697 lượt.

Ngoài việc sử dụng các tiện ích của ứng dụng, khách du lịch cũng có thể liên hệ với các cơ quan chức năng qua số điện thoại đường dây nóng 19001067 để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh khi du lịch tại Đà Lạt.

VIẾT TRỌNG