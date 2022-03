Đà Lạt: Tiếp nhận 208 đơn vị máu từ ngày hội Giọt hồng thanh niên tình nguyện

(LĐ online) - Sáng 13/3, tại Nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm - Đà Lạt, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt phối hợp cùng Thành Đoàn Đà Lạt, Nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm, Đoàn Cơ sở Công An TP Đà Lạt và Đoàn Phường 10 tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề “Giọt hồng thanh niên tình nguyện” với sự tham gia của khoảng 210 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Đà Lạt; trong đó, có khoảng 50 cán bộ chiến sĩ Công an tại Nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm thuộc Bộ Công an và Công TP Đà Lạt tham gia hiến máu.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại Hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và tổ chức các hoạt động tháng thanh niên kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời, thể hiện tinh thần và sức trẻ của thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

Kết quả, ngày hội Giọt hồng thanh niên tình nguyện lần này đã thu được 208 đơn vị máu. Số lượng máu này sẽ được đưa về để dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nhằm kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân.

ĐAM TRỌNG