Đà Lạt: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 quay trở lại học trực tiếp

(LĐ online) - Chiều 30/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Lạt có công văn gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 từ ngày 01/4/2022.

Các trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Lạt dọn dẹp vệ sinh để đón trẻ quay trở lại học trực tiếp vào ngày 04/4/2022

Được sự thống nhất của Sở GDĐT Lâm Đồng và UBND thành phố Đà Lạt, nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, Phòng GDĐT Đà Lạt hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 từ ngày 01/4/2022 đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối với khối lớp 6, nếu đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, các trường THCS tổ chức cho học sinh học trực tiếp từ ngày 01/4. Các trường mầm non, tiểu học tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học từ ngày 04/4/2022. Khi triển khai dạy học trực tiếp, việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm theo hướng dẫn từ Trung ương, tỉnh và thành phố và theo hướng dẫn tại công văn liên tịch số 424/PA-SYT-SGDĐT ngày 18/02/2022 của Liên Sở GDĐT và Y tế về phương án Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mức độ dịch trên địa bàn phường/xã và diễn biến dịch tại đơn vị khi tổ chức dạy học trực tiếp, hiệu trưởng các đơn vị chủ động, linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học cho phù hợp và báo cáo về Phòng GĐDT để theo dõi, chỉ đạo.

Khi tổ chức dạy học trực tiếp, các trường học tranh thủ thời gian dạy học trực tiếp để ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh trong giai đoạn chuẩn bị kiểm tra giữa kì 2 năm học 2021-2022.

Tính đến ngày 28/3/2022, trên địa bàn thành phố Đà Lạt có 3/16 phường, xã đã chuyển từ vùng dịch cấp độ 3 thành vùng dịch cấp độ 2, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn còn phức tạp, tuy nhiên mức độ dịch cơ bản đã được kiểm soát, số ca nhiễm giảm sâu.

T.HƯƠNG