Nữ sinh CơHo yêu thích lịch sử Việt Nam

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT, giáo dục thường xuyên lớp 12 cấp tỉnh, năm học 2021-2022 vừa kết thúc với 37 giải Nhất; trong đó, thí sinh Mbon Ta Mi, Trường THCS & THPT Tà Nung là một trong 6 người đoạt giải ở môn Lịch sử với 16,75/20 điểm.

Ta Mi trong giờ học môn Địa lý

• CHỦ ĐỘNG LĨNH HỘI KIẾN THỨC

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT, giáo dục thường xuyên lớp 12 cấp tỉnh năm học 2021-2022 đối với môn Lịch sử có 277 thí sinh dự thi. Kết quả 10 môn của kỳ thi, có 37 giải Nhất, 33 giải Nhì, 42 giải Ba và 55 giải Khuyến khích. Cô giáo Phùng Thị Tâm, Trường THCS & THPT Tà Nung, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử của trường nhận xét: “Em Mbon Ta Mi là học sinh dân tộc CơHo yêu thích môn Lịch sử. Trong quá trình bồi dưỡng, em rất siêng năng chăm chỉ và chủ động tiếp thu lĩnh hội kiến thức. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quá trình bồi dưỡng đặc biệt hơn các năm học trước ở chỗ là phải kết hợp cả hình thức dạy - học trực tiếp và trực tuyến. Tuy nhiên, bồi dưỡng trực tiếp được ít hơn, chủ yếu là bồi dưỡng online”. Năm học 2021-2022, Trường THCS & THPT Tà Nung tuyển chọn 4 học sinh tham gia thi môn Lịch sử, trong đó, có 3 học sinh dân tộc thiểu số và cả thí sinh đều đoạt giải, giải Nhất thuộc về Ta Mi, thí sinh Lương Thị Kim Phụng, dân tộc Kinh đoạt giải Nhì và thí sinh Rơông Ka Phương, dân tộc CơHo đoạt giải Khuyến khích.

• CẢM NHẬN ĐƯỢC THÚ VỊ SẼ YÊU THÍCH MÔN LỊCH SỬ

Chúng tôi có mặt tại Trường THCS & THPT Tà Nung tháng 3/2022 khi học sinh Mbon Ta Mi đang cùng các bạn lớp 12 A2 học môn Địa lý. Chờ giờ giải lao, gặp gỡ Mbon Ta Mi, cô gái CơHo sinh năm 2004 chia sẻ: Cô là con thứ hai trong gia đình 2 anh em, bố mẹ là dân tộc CơHo Cil và làm nông ở Thôn 2, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Lý do yêu thích môn Lịch sử, Ta Mi nói: “Môn Lịch sử rất thú vị vì qua môn học, con hiểu được truyền thống lịch sử của nước ta qua các thời kỳ, từ dựng nước đến giữ nước và xây dựng đất nước. Để học môn Lịch sử tốt, học sinh phải lắng nghe thầy cô giảng bài, khi hiểu được thì sẽ nắm bắt được những sự kiện quan trọng trong lịch sử”. Là môn học cần nhớ nhiều nội dung như sự kiện, thời gian, địa điểm, diễn biến..., Ta Mi cho rằng, nếu học ở nơi yên tĩnh sẽ dễ nắm bắt kiến thức vững hơn. Về thời gian của sự kiện, phương pháp của Ta Mi tuy đơn giản nhưng hiệu quả, đó là liên hệ với ngày sinh của ai có trùng hay không. Dĩ nhiên giáo viên rất quan trọng, ngoài tâm huyết, phương pháp truyền thụ sinh động, hạn chế khô khan và đặc biệt là cách liên kết các sự kiện để học sinh dễ nhớ hơn.

Chia sẻ với bạn bè để học tốt môn Lịch sử, Ta Mi nói: “Các bạn phải chú tâm nghe giáo viên giảng bài, thứ 2 là cần phải siêng năng”. Cũng theo em, nhiều học sinh không thích học môn Lịch sử là vì các bạn chưa hiểu được sự thú vị của môn học này. Các bạn thấy nhiều sự kiện, nhiều số liệu quá nên sinh ra nản. Với Ta Mi, sự thú vị nhất là “Trong chiến tranh, đất nước ta rất oai hùng. Đó là quá trình khẳng định uy tín và vị thế của nước Việt Nam đối với thế giới”. Đây cũng là lý do Ta Mi thích lịch sử Việt Nam hơn lịch sử thế giới. Em còn liên hệ và quan tâm đến lịch sử phát triển Tây Nguyên bởi “Tây Nguyên có một vị trí hết sức quan trọng và trong chiến tranh đã góp phần làm nên sự hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam”. Cô học trò Ta Mi cũng đồng thời tìm hiểu mối quan hệ giữa lịch sử và văn hóa đồng bào các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Họ đã đoàn kết để đánh thắng giặc ngoại xâm; và họ có đức tính cần cù, siêng năng trong cuộc sống.

• NGUYỆN VỌNG HỌC ĐẠI HỌC NGÀNH DU LỊCH

Nguyện vọng sắp tới của Ta Mi sẽ làm hồ sơ khối C để dự tuyển đại học chuyên ngành Du lịch. Theo ngành Du lịch là vì “thích được khám phá, đi đây đi đó và giới thiệu cho mọi người biết về lịch sử đất nước Việt Nam mình”, Mbon Ta Mi nói. Tôi cũng đến Văn phòng Trường THCS & THPT Tà Nung tìm hiểu về thành tích các năm học THPT của Ta Mi. Cô học sinh có nền tảng tri thức khá vững. Điểm trung bình các môn cả năm ở lớp 10 đạt 7,7; trong đó 3 môn khối C Ngữ văn 7,7; Lịch sử 8,3; Địa lý 8,4. Ở lớp 11, trung bình môn cả năm là 7,1; trong đó, Ngữ văn 8; Lịch sử 7,8 và Địa lý 7,3. Cuối 2 năm học học sinh Mbon Ta Mi đều xếp loại về học lực khá và hạnh kiểm tốt. Hai giáo viên chủ nhiệm Bùi Thị Dung và Hoàng Thị Hải Yến đều có những nhận xét tốt về cô học sinh CơHo này, như “có ý thức tự học”; “tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào của trường, lớp”. Và học kỳ I năm học lớp 12 này, Mbon Ta Mi có kết quả điểm trung bình môn Ngữ văn 7,5; Lịch sử 8,8 và Địa lý 8,6; tổng điểm 3 môn tổ hợp đạt 24,9 điểm. Những thành tích này hi vọng sẽ giúp Mbon Ta Mi đạt nguyện vọng trở thành sinh viên sắp tới.

MINH ĐẠO