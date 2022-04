Sẵn sàng cấp hộ chiếu vắc xin cho công dân

(LĐ online) - Sáng 4/4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế Lâm Đồng, có ông Trịnh Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh và cán bộ phụ trách công tác tiêm chủng, chuyên viên các phòng nghiệp vụ, công nghệ thông tin của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt.

Các đơn vị tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tham dự hội nghị tại điểm cầu của từng đơn vị.

Ngày 20/ 12/ 2021, Bộ Y tế đã ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp Hộ chiếu vắc xin. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng chức năng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

Đến nay, các hệ thống đã sẵn sàng triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân. Theo số liệu do Bộ Công an cung cấp, hiện nay còn hàng triệu mũi tiêm chưa được xác thực hoặc xác thực sai thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngày 24/3/2022, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh rà soát, bổ sung, xác thực thông tin các mũi tiêm còn thiếu, sai sót và nhập dữ liệu vào Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

Để triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” trên cả nước và đôn đốc việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Y tế tổ chức hội nghị này với nội dung hướng dẫn triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Đến hiện tại, tỉ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 nước ta đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế, là 1 trong 6 nước có tỉ lệ bao phủ vắc xin cao nhất thế giới. Với tổng số 206 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đã tiêm cho công dân; trong đó, tỉ lệ bao phủ vắc xin trên dân số từ 18 tuổi trở lên mũi 1 đạt gần 100%, mũi 2 khoảng 99% và mũi 3 đã đạt 50%; độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 99% và mũi 2 đạt 94%. Bộ Y tế đang chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi vào giữa tháng 4/ 2022.

Để đạt thành tựu này có sự đóng góp tích cực của việc ứng dụng công nghệ thông tin, sự hỗ trợ của nhiều ngành, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an. Bộ Y tế đã ứng dụng nền tảng Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19, là cổng thông tin tiêm chủng cung cấp và tiếp nhận thông tin tiêm chủng từ người dân, công cụ quản lý tiêm chủng và các thông tin liên quan về tiêm chủng.

Bộ Y tế đã ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vắc xin, đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng nền tảng phục vụ cho việc ký số và cấp hộ chiếu vắc xin. Đến nay, hệ thống đã sẵn sàng cho việc cấp hộ chiếu vắc xin trong cả nước.

Theo thống kê, đến ngày 1/4/2022, cả nước đã tiêm 206 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 nhưng hệ thống mới ghi nhận có 197 triệu liều, còn 4% tổng mũi tiêm chưa cập nhật lên hệ thống.

Trong số 154 triệu mũi tiêm gởi sang Công an để xác thực thông tin, còn 41 triệu mũi tiêm xác thực thông tin sai. Bộ Y tế đã đôn đốc xử lý các vấn đề nêu trên nhưng kết quả chưa xử lý cao và chưa đúng tiến độ.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về việc kết nối chia sẻ, xác thực dữ liệu thông tin tiêm chủng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giải pháp xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 và thảo luận, kinh nghiệm để làm sạch hơn 80 triệu mũi tiêm còn thiếu thông tin.

Bộ Công an đã báo cáo việc kết nối chia sẻ và xác thực thông tin tiêm chủng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư hiện có 98 triệu công dân đã cập nhật thông tin lên hệ thống. Các Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp thống nhất sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu vì mục tiêu chung, đảm bảo thông tin tiêm chủng của công dân đủ, đúng. Với giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu, cập nhật quản lý thông tin tiêm chủng, xác thực thông tin 80,3 triệu công dân, đang rà soát làm sạch dữ liệu để xác thực đồng bộ trên hệ thống. Trong đó, có 16,3 triệu mũi tiêm chưa có thông tin về định danh cá nhân, đã bổ sung 8 triệu thông tin về định danh cá nhân, việc xác thực thông tin tiêm chủng rất quan trọng nên cần phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến cơ sở. Đối với các trường hợp tiêm chủng mới, cần rà soát dữ liệu trước khi tiêm chủng, phối hợp cung cấp số định danh cá nhân cho trẻ em trước khi tiêm chủng.

Hội nghị đề ra mục tiêu phải làm sạch dữ liệu tiêm chủng, thống nhất sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19. Trước mắt, còn hơn 41 triệu mũi tiêm sai thông tin (đã đúng thông tin về căn cước công dân) và còn 40 triệu mũi tiêm sai về căn cước công dân, sai định dạng… cần phối hợp từ cấp trung ương đến cấp cơ sở xác minh thêm dữ liệu để tập trung làm sạch dữ liệu này.

Dự kiến ngày 8/4 tới, các cơ sở tiêm chủng trong cả nước sẽ triển khai thực hiện ký số và cấp hộ chiếu vắc xin. Hộ chiếu vắc xin sẽ hiển thị trên nền tảng ứng dụng PC-Covid và trên ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử. Nếu người dân không có điện thoại thông minh để cài đặt 2 ứng dụng này thì vào trang tra cứu của Bộ Y tế (Bộ Y tế sẽ mở cổng tra cứu) điền các thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân và xác thực mũi tiêm gần nhất, cung cấp địa chỉ email để nhận Hộ chiếu vắc xin.

AN NHIÊN