Chuẩn bị năm học 2022-2023

Để triển khai thực hiện năm học mới (2022-2023) đạt hiệu quả và chất lượng, công tác chuẩn bị đã được kích hoạt từ mấy tháng nay. Từ đội ngũ, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học đến công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp...

Cán bộ, giáo viên tham gia Hội nghị Triển khai dạy học môn tiếng Anh và tin học lớp 3 tại điểm cầu Đà Lạt, ngày 20/5/2022

• TIẾP CẬN SÁCH GIÁO KHOA

Về sách giáo khoa (SGK), ngày 13/5/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các Quyết định phê duyệt Danh mục SGK Chương trình GDPT 2018 sử dụng năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục (CSGD) phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lớp 3 gồm 26 SGK, lớp 7 gồm 35 SGK và lớp 10 gồm 49 SGK. Ngày 23/5/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phạm Thị Hồng Hải cho biết: “Trong thời gian tới, Sở GDĐT cung cấp thông tin cho các nhà xuất bản có SGK được lựa chọn về số lượng SGK cần cung ứng cho các CSGD trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức tập huấn sử dụng SGK cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên (CBQLGV) trong các CSGD trên địa bàn tỉnh đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng SGK cho năm học 2022-2023”.

Nguyên tắc triển khai SGK là chỉ sử dụng các SGK trong Danh mục đã được tỉnh phê duyệt. Mỗi môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn và sử dụng 1 SGK phù hợp trong Danh mục. Những bộ SGK còn lại dùng để tham khảo. Thông báo công khai, rộng rãi Danh mục SGK đã phê duyệt và Danh mục SGK được nhà trường chọn lựa dạy học trong năm học 2022-2023 đến giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh trước ngày 1/6/2022. Mặt khác, đăng ký đủ số lượng SGK bảo đảm triển khai dạy học thuận lợi, tránh tình trạng thiếu SGK hoặc yêu cầu học sinh mua quá nhiều SGK. Sở GDĐT cho biết, cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2022, Sở tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp việc thực hiện SGK các lớp 7 và 10 tại cơ sở; đối với SGK tin học lớp 3 nhu cầu dự trù là 26.000 SGK.

• CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG MỞ, ĐỘI NGŨ CẦN ĐÁP ỨNG

Chương trình GDPT 2018 được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết trong một năm học cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT cho rằng, nhà trường chủ động bố trí thời gian triển khai kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh. Theo đó, chương trình; kế hoạch dạy học; việc kiểm tra, đánh giá đã định hướng rõ từng môn học. Đối với lớp 10, các phương án lựa chọn tổ hợp môn học và chuyên đề học tập, căn cứ để xây dựng là: tình hình đội ngũ, năng lực giáo viên (GV) hiện có của nhà trường; cơ sở vật chất tại đơn vị; nguyện vọng, năng lực, định hướng nghề nghiệp, số lượng học sinh được tuyển sinh...

Về đội ngũ, kết quả bồi dưỡng đại trà các mô đun 4, 5 và 9, ngày 19/5/2022, Sở GGĐT Lâm Đồng cho biết: số CBQLGV chưa đạt ở mô đun 4 có 36 người bậc tiểu học, 45 người bậc THCS và 25 người bậc THPT. Chưa đạt mô đun 5 có 110 giáo viên tiểu học, 101 CBQLGV THCS và 45 CBQLGV THPT. Chưa đạt ở mô đun 9 có 79 giáo viên tiểu học, 62 CBQLGV THCS và 54 CBQLGV THPT. Sở GDĐT yêu cầu số CBGV này tiếp tục hoàn thành bồi dưỡng từ ngày 15/6 đến 15/8/2022. Cùng đó, tổ chức bồi dưỡng đại trà cho CBQL mới bổ nhiệm, GV mới tuyển dụng. Qua rà soát đội ngũ GV từ nay đến năm 2025 ở Lâm Đồng, được biết nhu cầu tuyển sinh, đào tạo GV tiểu học và trung học phổ thông như sau: năm 2022 là 71 người, năm 2023 là 69 người, năm 2024 là 62 người và năm 2025 là 42 người.

• TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP

Tuyển sinh các lớp đầu cấp căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023. Trong đó, huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đảm bảo thực hiện sĩ số trên lớp theo quy định tại Thông tư số 52/2020 của Bộ GDĐT. Độ tuổi học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 thực hiện theo quy định tại Điều 33 Thông tư 28/2020 và Thông tư 32/2020 của Bộ GDĐT; hoàn thành tuyển sinh trước ngày 29/7/2022. Đối với lớp 1, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, dân tộc thiểu số... được đi học. Điều kiện dự tuyển lớp 10 là học sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Lâm Đồng hoặc có hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng; đăng ký dự tuyển vào các trường THPT theo địa bàn huyện, thành phố nơi học lớp 9 hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Những học sinh muốn đăng ký dự tuyển ở địa bàn huyện, thành phố khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc học tập phải có quyết định chuyển công tác của cha hoặc mẹ… Tuyển sinh vào trường chuyên và trường dân tộc nội trú có những yêu cầu khác theo quy định tại Công văn 997 ngày 16/5/2022 của Sở GDĐT. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 và 10 UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt; trong đó, lớp 6 là 24.694 học sinh; lớp 10 các trường công lập là 16.931 học sinh và lớp 10 các trường ngoài công lập là 540 học sinh. Sở GDĐT đã công bố chỉ tiêu cụ thể từng trường trực thuộc và các phòng GDĐT.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GDĐT năm học 2022-2023, Sở GDĐT lưu ý: Bậc mầm non, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hiện có; ưu tiên phát triển mẫu giáo vùng sâu, vùng xa; huy động tối đa các cháu trong độ tuổi mẫu giáo, nhà trẻ ra lớp; phấn đấu tăng tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ từ 1-2% và mẫu giáo từ 1,5-2,5% trẻ đến trường so với năm học 2021-2022... Bậc tiểu học, huy động tối đa các cháu trong độ tuổi ra lớp. Bậc THCS, huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6; củng cố, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS. Bậc THPT, có kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 đảm bảo phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS theo qui định. Dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 công lập trên tổng số học sinh tốt nghiệp THCS là: Đà Lạt 69-70%; Bảo Lộc 72-73%; các huyện Lạc Dương, Đam Rông 79-80%, các huyện còn lại 74-75% (không tính học sinh tuyển vào trường chuyên, trường dân tộc nội trú). Các bậc học phổ thông phải biên chế số lượng học sinh/lớp đảm bảo quy định điều lệ trường học và thực hiện Chương trình GDPT mới. Các trường có điều kiện cơ sở vật chất và tỉ lệ 1 phòng học/lớp xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày...; theo đó, đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia...

MINH ĐẠO