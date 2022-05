(LĐ online) - Ngày 21/5, tại huyện Đạ Huoai, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Đạ Huoai tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thêu – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và đông đảo các em thiếu nhi của huyện Đạ Huoai.

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em bắt đầu từ 1/6 - 30/6 với các hoạt động trọng tâm như: Thăm, tặng quà trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội trong tỉnh; trao học bổng cho các em thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; tổ chức các hoạt động vận động xã hội cùng tham gia hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19...

Ngoài ra, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức diễn đàn, gặp mặt, tọa đàm... có sự tham gia của trẻ em để trẻ em bày tỏ ý kiến, kiến nghị nguyện vọng của mình, qua đó, hướng dẫn trẻ em về kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển của trẻ em.

Ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Trong - Giám đốc đại diện tổ chức Dillon International tại Việt Nam, trao học bổng cho các em học sinh huyện Đạ Huoai

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để Tháng hành động được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng hãy dành sự quan tâm hơn nữa trong công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, trước hết, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Cần triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em nhằm bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em; nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước; tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình của từng địa phương; lồng ghép trong các hoạt động tổ chức gặp mặt, biểu dương trẻ em về tinh thần vượt khó vươn lên; biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp, cống hiến cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đồng thời, cần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; ưu tiên tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em.

Mặt khác, thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em trong dịp hè; tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em nhằm giảm thiểu trẻ em bị đuối nước; tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động để trẻ em được học các kỹ năng an toàn cá nhân, tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại và phòng chống đuối nước...

Tại buổi lễ, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã trao bảng tượng trưng tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Tổ chức Dillon International trao 100 suất học bổng (1,150 triệu đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đạ Huoai.

Bà Lê Thị Thêu – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và ông Lưu Hồng Long – Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai trao học bổng cho các em học sinh Ông Hồ Ngọc Phong hải – Phó Bí thư Thường trực huyện Đạ Huoai và ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trao học bổng cho các em học sinh

N.MINH