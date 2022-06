Đức Trọng phát động Tháng Hành động vì trẻ em và tổ chức lễ khai mạc hè năm 2022

(LĐ online) - Với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, sáng 8/6, UBND huyện Đức Trọng tổ chức phát động Tháng Hành động vì trẻ em và lễ khai mạc hè năm 2022.

Trao học bổng cho các em học sinh

Các đồng chí: Nguyễn Thị Tố Loan - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã tham dự. Cùng dự còn có đại diện các phòng, ban của huyện và gần 1.000 các em học sinh đến từ các trường phổ thông trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cho biết: Trong thời gian qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát và đầu tư về mọi mặt để thực hiện các mục tiêu ưu tiên cho trẻ em như: Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám sàng lọc bệnh và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật; trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… Mỗi gia đình đều quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, trên thực tế, trẻ em và công tác trẻ em vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích là vấn nạn đối với trẻ em. Trong vòng 2 năm qua, trên địa bàn huyện Đức Trọng đã xảy ra 20 vụ xâm hại trẻ em; 57 trẻ em bị tai nạn thương tích; trong đó, có 5 trẻ bị tử vong do đuối nước, 3 trẻ tử vong do bị ngạt thở, nhiều trẻ bị tai nạn giao thông đến mức tàn tật hoặc tử vong.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, có những em bé tử vong do dịch bệnh hoặc trở thành mồ côi, lâm vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong nhà trường, ngoài xã hội, ngày càng nhiều trẻ nghiện game, điện thoại, không thích giao tiếp xã hội; nhiều trẻ vị thành niên thích lập băng nhóm đánh nhau, tập tành hút thuốc lá, quan hệ tình dục không an toàn, gây hậu quả nghiêm trọng cho chính các em.

Các em học sinh tham gia các trò chơi

Để Tháng Hành động vì trẻ em và hoạt động hè được triển khai có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng hãy dành sự quan tâm hơn nữa trong công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, trước hết, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện mùa hè an toàn cho trẻ em, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em trong dịp hè. Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em, các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ em học các kỹ năng an toàn cá nhân, tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại và phòng chống đuối nước.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trẻ em; dành sự ưu tiên đặc biệt trong hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em. Kịp thời đưa ra xét xử những vụ việc nghiêm trọng để đảm bảo tính răn đe. Đặc biệt, lưu ý phát triển các kênh thông tin, tư vấn tâm lý cho trẻ em, giúp các em trang bị kỹ năng nhận diện và tự xử lý được những vấn để của bản thân...

Dịp này, UBND huyện Đức Trọng đã trao 50 suất hoc bổng cho 50 em học sinh đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, các em thiếu nhi đã được tham gia các trò chơi dân gian do Huyện Đoàn tổ chức như: Kéo co, đi cà kheo, ném bóng vào rổ...

N.MINH