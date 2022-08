Công an huyện Đam Rông đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

(LĐ online) - Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Đam Rông đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD).

Theo đó, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Đam Rông) đã phối hợp với công an các xã, triển khai các tổ cấp CCCD lưu động tại 8/8 xã thuộc huyện. Đặc biệt, các tổ cấp CCCD lưu động đã đưa máy móc, phương tiện đến tận nhà hoặc đưa, đón người già, người tàn tật... đến nơi làm thủ tục cấp CCCD tập trung.

Đam Rông là địa bàn vùng xa của tỉnh Lâm Đồng với khoảng 65% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đa phần các xã trên địa bàn có diện tích rộng, dân cư sinh sống phân tán cách xa trung tâm xã nên việc đi lại làm CCCD vì vậy mà gặp nhiều khó khăn. Nhờ việc linh động triển khai các giải pháp nên việc cấp CCCD cho người dân đã thuận lợi hơn. Các thủ tục đều diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo quy trình công tác và quản lý thẻ CCCD. Hoạt động này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an huyện. Đồng thời nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo người dân.

Bằng tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”, đến thời điểm này (8/8/2022) đã có trên 90% công dân trên địa bàn huyện đã được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

NGỌC NGÀ